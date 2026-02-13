Sicurezza cibernetica e prevenzione delle truffe: serata speciale dei Lions del Golfo dell'Isola con la Polizia

Una serata all’insegna dell’informazione, della prevenzione e del riconoscimento istituzionale quella organizzata dal Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio, che ieri (12 febbraio, ndr) ha dedicato un incontro conviviale a un tema di stringente attualità: “Internet: possibilità e insidie”.

Ospite d’eccezione della serata è stato il dottor Francesco Attilio Lia, ispettore e responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato. Analista O.S.I.N.T. (Open Source Intelligence) e S.O.C.M.I.N.T. (Social Media Intelligence), il dottor Lia opera nell’analisi di informazioni pubblicamente accessibili – dai siti web ai registri pubblici, dai giornali ai documenti governativi – e nello studio dei dati prodotti e scambiati attraverso i social network. Un’attività cruciale per garantire sicurezza cibernetica, prevenzione dei crimini informatici, tutela aziendale e supporto alle investigazioni. Il suo intervento ha coniugato rigore tecnico e chiarezza espositiva, rendendo accessibili anche ai non addetti ai lavori questioni complesse legate al mondo digitale. A

Accanto a lui l’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Dario Folco, operatore specializzato cyber e addetto alla trattazione di Polizia Giudiziaria presso la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale di Savona, che ha arricchito la serata con ulteriori approfondimenti e casi concreti legati al territorio provinciale.

Il momento più significativo dell’incontro è stato però quello della consegna del Melvin Jones Fellow, la più alta onorificenza lionistica, conferita al dottor Lia dal presidente del Club, Luigi Fanelli, affiancato dal Past Presidente del Consiglio dei Governatori Claudio Sabatini. Un riconoscimento motivato non solo dall’elevata professionalità dimostrata, ma soprattutto dall’attenzione e dalla dedizione rivolte alla tutela dei cittadini, in particolare delle fasce più fragili.

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato come l’evoluzione tecnologica, se da un lato offre opportunità straordinarie, dall’altro esponga anziani e giovani a rischi sempre più insidiosi: truffe online, raggiri sentimentali, falsi investimenti, fino ai più gravi reati legati alla pedopornografia. Proprio l’impegno costante della Polizia Postale nell’informare, prevenire e collaborare con enti, scuole, associazioni e amministrazioni comunali ha rappresentato la ragione profonda dell’onorificenza.

Particolarmente sentito l’intervento di Claudio Sabatini, che ha illustrato il valore simbolico del Melvin Jones Fellow e l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori della Polizia Postale. A nome dell’intera squadra, il riconoscimento è stato consegnato tra gli applausi dei presenti. Visibilmente emozionato, il dottor Lia ha ringraziato il Club e, insieme al collega, ha avviato un’ampia esposizione sulle principali attività di controllo e contrasto ai crimini informatici, con esempi tratti dalla realtà savonese.

La serata si è così trasformata in un’occasione di crescita collettiva, nel segno della responsabilità civica e della collaborazione tra istituzioni e associazionismo. Un incontro “speso bene”, come è stato sottolineato in chiusura, nella consapevolezza che la sicurezza digitale rappresenta oggi una componente essenziale della sicurezza sociale e che la prevenzione passa, prima di tutto, dalla conoscenza.