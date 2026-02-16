Raccolta porta a porta a Villapiana, lo sfogo di un amministratore: "Chi ha i mastelli, chi i bidoni, colpa scaricata su di noi"

"Non si capisce con che criterio siano stati assegnati i bidoni condominiali. In via Verdi c'è tanta disparità e questa disparità mi ha fatto perdere del lavoro".

Da quando è stato attivato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, gli amministratori condominiali, come Luca Piovano, sono quelli che si sono trovati più in difficoltà e nuovi problemi sono arrivati nel passaggio dai mastelli ai bidoni condominiali.

In via Verdi, dove ci sono condomini con 12 unità abitative, una parte ha i mastelli, una parte i bidoni. "Non si capisce quale sia il criterio – spiega Piovano - tutto viene scaricato sugli amministratori di condominio, ancora una volta la colpa viene buttata su di noi. Ne ho già perso uno".

Quando alcuni condomini hanno visto i cartelli di posizionamento dei bidoni condominiali in via Verdi al posto dei mastelli, la risposta è stata che tutto dipendeva dagli amministratori. "Già questa storia ci ha fatto perdere un mucchio di tempo- conclude Piovano - Prima è stato detto che i bidoni dovevano essere messi nei portoni, poi questo cambiamento, di cui dobbiamo ancora capire il funzionamento perchè in alcuni casi i bidoni vengono messi in altri no".