Prima visita istituzionale dell’assessore regionale all’Ambiente Paolo Ripamonti alla sede centrale genovese di Arpal, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure. L’assessore ha incontrato il direttore generale Elisabetta Trovatore e i vertici dell’Agenzia, visitando anche il laboratorio e approfondendo alcune delle principali tematiche ambientali e con possibili risvolti sanitari, tra cui qualità dell’aria e PFAS, con particolare attenzione all’organizzazione e alle attività dell’Agenzia.
"Ho riscontrato grande professionalità e una significativa capacità di rispondere in modo efficace alle diverse esigenze e situazioni che l’Agenzia è chiamata ad affrontare - ha detto Ripamonti -. Abbiamo inoltre avviato una riflessione sulle prospettive future, con particolare attenzione alle opportunità legate all’intercettazione dei fondi europei".
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Attualità | 19 febbraio 2026, 14:05
Ambiente, prima visita dell’assessore all'ambiente Paolo Ripamonti alla sede di Arpal
Incontro con la direttrice generale Elisabetta Trovatore, sopralluogo ai laboratori e confronto sulle priorità ambientali con possibili ricadute sanitarie e sulle prospettive di finanziamento europeo
Prima visita istituzionale dell’assessore regionale all’Ambiente Paolo Ripamonti alla sede centrale genovese di Arpal, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure. L’assessore ha incontrato il direttore generale Elisabetta Trovatore e i vertici dell’Agenzia, visitando anche il laboratorio e approfondendo alcune delle principali tematiche ambientali e con possibili risvolti sanitari, tra cui qualità dell’aria e PFAS, con particolare attenzione all’organizzazione e alle attività dell’Agenzia.