Ambiente, prima visita dell’assessore all'ambiente Paolo Ripamonti alla sede di Arpal

Prima visita istituzionale dell’assessore regionale all’Ambiente Paolo Ripamonti alla sede centrale genovese di Arpal, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure. L’assessore ha incontrato il direttore generale Elisabetta Trovatore e i vertici dell’Agenzia, visitando anche il laboratorio e approfondendo alcune delle principali tematiche ambientali e con possibili risvolti sanitari, tra cui qualità dell’aria e PFAS, con particolare attenzione all’organizzazione e alle attività dell’Agenzia.



"Ho riscontrato grande professionalità e una significativa capacità di rispondere in modo efficace alle diverse esigenze e situazioni che l’Agenzia è chiamata ad affrontare - ha detto Ripamonti -. Abbiamo inoltre avviato una riflessione sulle prospettive future, con particolare attenzione alle opportunità legate all’intercettazione dei fondi europei".



