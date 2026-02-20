Albissola, il Comune punta a valorizzare e riqualificare il Lungomare degli Artisti: approvato il progetto di fattibilità

È stato approvato dalla giunta comunale di Albissola Marina il progetto di fattibilità tecnico economica per la valorizzazione e riqualificazione del “Lungomare degli Artisti”.

Nel progetto è previsto il rifacimento di alcuni pannelli artistici della pavimentazione in mosaico, la riqualificazione delle aiuole e l'adeguamento normativo. Negli anni infatti la storica e suggestiva pavimentazione si è ammalorata in diversi punti.

La giunta ha quindi deciso di partecipare all'avvio pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche del Mare per la selezione di proposte progettuali finalizzate al finanziamento di interventi di sviluppo, riqualificazione e ammodernamento di porticcioli, approdi e borghi marinai presenti sul territorio di Comuni litoranea con popolazione non superiore a 30mila abitanti.

L’Amministrazione Comunale ha quindi individuato nell'avviso il lotto di intervento“B” che è riferito a "progetti di sviluppo, valorizzazione, riqualificazione e ammodernamento dei borghi marinari: interventi mirati a sviluppare o recuperare le infrastrutture urbane, il patrimonio edilizio storico, sociale e

culturale e le architetture tipiche (facciate, pavimentazioni, spazi pubblici), a migliorare la mitigazione dei rischi naturali, l’accessibilità, la mobilità, il godimento di servizi primari, l’attività turistica compatibile, la vivibilità urbana, con spazi pedonali, servizi e soluzioni di mobilità sostenibile, l’efficientamento energetico di edifici e impianti, l’installazione di fonti rinnovabili e la tutela dei fondali marini".

Il contributo massimo che si può richiedere per il finanziamento è 100mila euro, con il Comune che contribuirà con un cofinanziamento di 15mila euro.