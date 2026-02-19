Finale, la Fortezza di Castelfranco riparte con la nuova gestione: cultura ed eventi al centro del rilancio

La Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure apre una nuova fase della sua storia. Dopo l’aggiudicazione del bando pubblico indetto dal Comune lo scorso novembre, che ha visto confermarsi la famiglia Rossello alla gestione dell’importante edificio storico, è pronto ad avviarsi un progetto che punta a ridefinire il ruolo del complesso nel sistema culturale e turistico cittadino finalese, rafforzando la funzione della fortezza come spazio culturale stabile, con una programmazione costruita in sinergia con l’Amministrazione comunale e orientata a valorizzare il patrimonio architettonico e identitario del sito.

L’obiettivo dichiarato è far sì che mostre, rassegne, incontri, performance e iniziative aperte alla cittadinanza trovino qui una sede riconoscibile, in un calendario strutturato e non episodico. Una gestione, quindi, che si muove su un doppio binario: culturale e turistico.

Tra le novità annunciate c’è la rifunzionalizzazione degli spazi interni. Le camere della locanda saranno progressivamente trasformate in ambienti espositivi e aree dedicate alla produzione culturale, una scelta che amplia la vocazione pubblica del complesso e ne consolida l’identità come luogo di aggregazione.

Resta però centrale anche la dimensione degli eventi privati e corporate. Matrimoni, cerimonie e appuntamenti istituzionali continueranno a rappresentare una componente significativa dell’attività, facendo leva sul valore storico e paesaggistico della location.

All’interno del progetto si inserisce il Ristorante “La Fortezza”, elemento strutturale dell’offerta complessiva. La gestione è interamente familiare: Irene Granero coordina la sala, Michela Rossello è sommelier e responsabile di cantina, mentre la cucina è affidata allo chef Maurizio Rossello. La proposta gastronomica punta su stagionalità, selezione delle materie prime e valorizzazione dei prodotti locali, in un dialogo dichiarato tra cucina e identità territoriale.

«La riacquisizione della Fortezza rappresenta per noi una grande responsabilità – afferma Maurizio Rossello –. Vogliamo che Castelfranco diventi sempre più uno spazio aperto, capace di accogliere e generare cultura per Finale e per chi sceglie di vivere questo luogo. Ad aprile presenteremo ufficialmente la nuova brand identity e il calendario degli eventi per l’estate 2026, che segneranno l’avvio concreto di questo nuovo percorso».

In questa prospettiva si colloca anche il prossimo appuntamento in programma sabato 21 febbraio, alle 18.30, nella Sala Botte del ristorante: “I brindisi nell’opera”, concerto curato dal Conservatorio Giacomo Puccini. Protagonisti il soprano Corinna Baranovschi, il tenore Im Sun Tae e il pianista Corrado Casati, con un programma dedicato a celebri pagine del repertorio operistico, da La Traviata a Cavalleria Rusticana, da La Rondine a I racconti di Hoffmann.