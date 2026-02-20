 / Attualità

Savona, spiaggia per i cani, Russo: "Stiamo lavorando a quella che verrà realizzata nell’arenile sotto il Priamar"

In città quasi 10mila cani; avviati i lavori di rirpistino delle due aree canine del Prolungamento

"Stiamo lavorando anche alla realizzazione di una spiaggia per cani che verrà realizzata nell’arenile sotto il Priamar". Ad annunciarlo è il sindaco Marco Russo che in questi giorni ha fatto un sopralluogo all'area canina del Prolungamento dove partiranno i lavori di manutenzione.

I lavori dovevano partire lo scorso anno, ma per questioni amministrative si è arrivati a inizio 2026, con la riqualificazione di tutte le aree canine della città.
"E’ un intervento importante in una città come la nostra – spiega Russo - che conta quasi 10mila cani, e molto sentito dai cittadini che, infatti, ce lo chiedevano da tempo. Per questo motivo appena siamo riusciti a trovare le risorse l’abbiamo programmato".

Elena Romanato

