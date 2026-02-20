Taglio dei pini nei giardini delle scuole, spuntano due cartelli sugli alberi rimasti: "Salvate il soldato Ryan"

"Salvate il soldato Ryan" e "Salvate il fratello del soldato Ryan".

Questi i due cartelli posizionati, con un chiaro riferimento al fim premio Oscar del 1998 di Steven Spielberg, su due pini nei pressi della mensa della scuola elementare di Celle Ligure.

Due frasi di protesta contro l'abbattimento degli alberi disposti dal Comune e tagliati dal 2 febbraio.

Lo scorso settembre invece erano stati piantati i primi aceri a sostituzione proprio dei pini.

Il secondo lotto prevede la realizzazione del nuovo campo da gioco ruotato di 90 gradi rispetto al campo esistente; la realizzazione di nuove rampe di accesso e muretti per la definizione dei nuovi spazi gioco; la realizzazione del locale servizi igienici ed allacci idrici e fognari; la realizzazione degli impianti di illuminazione ed impianti di irrigazione; la creazione di sottofondi in cls per posa delle nuove pavimentazioni; la realizzazione delle sedute e dei pergolati; la piantumatura delle nuove alberature e dei rampicanti; la nuova pavimentazione in gomma colata; il montaggio dei giochi preventivamente smontati; la nuova pavimentazione nella rampa di accesso della scuola materna. In totale erano stati stanziati 440mila euro.

Le minoranze, congiuntamente, avevano scritto una missiva con lo scopo di ottenere la documentazione relativa alla riqualificazione dell'area gioco e del campo sportivo. Al centro delle polemiche era finita la perizia del 2023.