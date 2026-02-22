"Boselli Alberti Mazzini da Vinci", dalla realtà virtuale al marketing territoriale: formazione sul campo per l’istituto savonese

Una scuola che non si limita a trasmettere conoscenze, ma costruisce competenze, visione e futuro. Con questa prospettiva l'Istituto "Boselli Alberti Mazzini da Vinci" ha visto alcuni suoi studenti partecipare a significativi percorsi.

Turismo 5.0: trasformazione digitale ed evoluzione dei processi produttivi

Il percorso “Impresa 5.0” ha posto al centro la trasformazione digitale e l’evoluzione dei processi produttivi, con attività direttamente sul campo. Gli studenti hanno visitato la storica Stamperia Marchi, realtà d’eccellenza che unisce tradizione artigianale e innovazione tecnologica. Qui hanno potuto osservare come la cultura d’impresa possa coniugare sostenibilità, qualità e valorizzazione del patrimonio produttivo.

Il percorso è proseguito con lezioni specialistiche presso Assoform Romagna, dove esperti di realtà aumentata e realtà virtuale hanno guidato gli studenti alla scoperta delle applicazioni immersive nei settori del design, dell’edilizia, della comunicazione e del marketing. Un’occasione per comprendere come le tecnologie XR stiano ridefinendo le professioni tecniche e creative.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’orientamento verso le nuove professioni emergenti: digital designer, esperti in modellazione 3D, tecnici della sostenibilità, specialisti in comunicazione multimediale. Un momento di confronto diretto con professionisti, per aiutare gli studenti a immaginare il proprio futuro in un contesto produttivo in continua evoluzione.

Turismo 5.0: marketing territoriale e sviluppo sostenibile

Parallelamente, il progetto “Turismo 5.0” ha approfondito i temi del marketing territoriale e della gestione integrata delle destinazioni turistiche. Le lezioni hanno analizzato strategie di promozione, branding e valorizzazione delle risorse locali, con uno sguardo attento alla sostenibilità e all’accessibilità.

Gli studenti hanno studiato da vicino il sistema economico e turistico della Darsena di Rimini, esempio significativo di riqualificazione urbana e sviluppo integrato tra porto turistico, servizi e offerta culturale. Un laboratorio a cielo aperto per comprendere dinamiche economiche, pianificazione territoriale e sinergie pubblico-private.

Un’esperienza condivisa tra cultura e identità

Entrambi i percorsi hanno previsto momenti comuni di approfondimento culturale con la visita al centro storico di Rimini e al Museo Fellini, simbolo dell’identità culturale e creativa del territorio. Un’esperienza che ha permesso agli studenti di riflettere sull’importanza del patrimonio storico-artistico come leva strategica per lo sviluppo turistico e imprenditoriale.

Una scuola laboratorio per il futuro

I progetti “Impresa 5.0” e “Turismo 5.0” confermano l’impegno dell’Istituto savonese nel promuovere una didattica attiva, laboratoriale e interdisciplinare, in cui teoria e pratica si intrecciano costantemente.

L’incontro diretto con aziende, professionisti e realtà territoriali ha trasformato l’esperienza formativa in un vero e proprio laboratorio di innovazione, capace di sviluppare competenze tecniche avanzate, spirito critico e consapevolezza delle opportunità offerte dalle nuove filiere produttive e turistiche.