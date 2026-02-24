Albenga, agente intercetta una cessione di droga e viene poi aggredito: uomo arrestato dalla polizia locale

Agente intercetta uno scambio di sostanze stupefacenti e poi dopo un'aggressione viene arrestato un uomo.

La polizia locale di Albenga impegnata ieri in un controllo sul territorio si sarebbe accorta, tramite un suo vigile (che aveva avvertito i colleghi decidendo di intervenire in prima battuta), che fra due persone era in corso una cessione di droga e da lì era scattata la perquisizione di un soggetto.

L'uomo allora avrebbe reagito colpendo l'agente. Immediato è stato l'arrivo dei colleghi che con non poca fatica l'hanno fermato e tratto in arresto.

L'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e violenza e durante il processo per direttissima oltre ad essere stato convalidato l'arresto è stato condannato a un anno con la sospensione condizionale della pena.

All'agente con una frattura al polso in ospedale gli è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni.