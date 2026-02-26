 / Cronaca

Vado piange la scomparsa dell'ex assessore Mario Conterno

Aveva 98 anni. Fu segretario della sezione di Vado del Pci

Vado Ligure in lutto per la scomparsa di Mario Conterno.

Ex consigliere comunale e assessore  alla cultura della prima giunta guidata dal sindaco Pierino Ricino tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80, aveva 98 anni.

Figura particolarmente importante nell'attività politica vadese, era stato per anni segretario della sezione di Vado del Partito Comunista Italiano.  Aveva  lavorato come operaio all'Italsider di Cornigliano. È stato inoltre anche presidente del l'Anpi di Quiliano.

"Un dispiacere, una grave perdita, un uomo che si è messo a disposizione della nostra comunità, anche in amministrazione all'epoca del sindaco Ricino" ha detto il Sindaco Fabio Gilardi.

"Ciao Mario. Una lunga vita. Ironico saggio vero compagno, sempre lucido osservatore dei tempi che hai visto scorrere. Cipputi è esistito davvero. Se Altan non aveva conosciuto di persona Mario Conterno, certamente lo avrà visto in sogno" il ricordo dell'ex Deputata del Pd Anna Giacobbe.

Lascia la figlia Anna, il genero Maurizio, i nipoti Francesca, Federica e Cecilia, il pronipote Lorenzo e tutti i parenti e amici.

Il trasporto si svolgerà oggi, giovedì 26 febbraio, alle 16.30 direttamente al tempio crematorio di Zinola.

Luciano Parodi

