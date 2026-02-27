Carcare, giovane coniglio in gravi condizioni recuperato dall’Enpa

Ieri a Carcare, una cittadina della provincia di Savona, è stato salvato un giovane coniglio in condizioni gravissime. A chiamare i soccorsi è stata una residente, che aveva notato l’animale correre spaesato tra le vie del paese. Riuscita a prenderlo, la donna ha subito contattato l’Enpa Savona per il recupero.

Alla visita veterinaria, il quadro clinico è apparso drammatico: il giovane maschio soffre di una gravissima forma di rogna, con placche spesse e dolorose soprattutto sulle orecchie. Sotto la superficie della pelle non c’è solo infiammazione: vi sono pus, infezione e intenso dolore. Una condizione che, spiegano i volontari, non nasce dall’oggi al domani, ma peggiora progressivamente, dando segnali evidenti che un proprietario attento non può non notare.

Nonostante le sofferenze, il coniglio – dolcissimo e docile – mangia autonomamente, un piccolo ma importante segnale di speranza per chi lo sta seguendo. Ora è al caldo, sotto terapia veterinaria e costantemente monitorato. L’obiettivo dei volontari è chiaro: alleviare il dolore, curare l’infezione e restituire dignità all’animale.

“Ogni volta che recuperiamo un animale in queste condizioni proviamo rabbia, sì – spiegano dall’Enpa Savona – ma soprattutto determinazione a non lasciarli soli. Gli animali non sono oggetti, non sono un passatempo e non possono essere dimenticati quando diventano ‘scomodi’”.

I volontari assicureranno aggiornamenti sul percorso di recupero del coniglio, nella speranza che possa superare la malattia e trovare finalmente una vita serena e sicura.