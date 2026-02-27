Carcare, lavori di consolidamento per il ponte sulla Sp 29: scatta il senso unico alternato

La Provincia di Savona istituisce un senso unico alternato lungo la Sp 29 “del Colle di Cadibona” per consentire i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte situato al km 134+191, nel territorio comunale di Carcare.
L’intervento, necessario per garantire la sicurezza della struttura, comporterà l’impossibilità di utilizzare la carreggiata in entrambi i sensi di marcia contemporaneamente. La circolazione sarà quindi regolata da semafori h24 o da movieri presenti sul posto.
I lavori prenderanno il via il 2 marzo e proseguiranno fino al 31 luglio. La Provincia invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a prevedere possibili rallentamenti lungo il tratto interessato.