"Giovani talenti e territorio" per Ligyes 2026: premiato Mazzariello, girerà un videoclip tra Sanremo e Alassio

Nella mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio, nella Lounge Mango del Palafiori di Sanremo, Ligyes_Alassio_Genova Cultura Fest ha consegnato a Mazzariello lo speciale contributo “Giovani talenti e territorio”. Ligyes ritorna così per il secondo anno a Sanremo nel tempio della canzone italiana per omaggiare una giovane voce. Insieme a Stefano Senardi, direttore del Premio “Alassio per la Musica” di Ligyes, la presentazione e l’assegnazione del contributo speciale Ligyes 2026 che consentirà la realizzazione di un videoclip che sarà ambientato tra Alassio e Sanremo e realizzato con la supervisione di Genova Liguria Film Commission e la produzione esecutiva di Addictive Ideas.

“Sono onorato - dichiara Mazzariello - di aver ricevuto questo premio, anche perché mi piace pensare che le idee possano muoversi più di quanto facciamo e che le ispirazioni e i sogni che partono dalla cameretta di casa mia possano diventare un video di una manifestazione d’amore. Non vedo l’ora di essere ospite e di girare ad Alassio e a Sanremo il videoclip”.

“Il riconoscimento consegnato oggi a Mazzariello per la seconda edizione di ‘Giovani talenti e territorio’ è una bellissima iniziativa che collega la grande manifestazione del Festival di Sanremo, giunta alla sua 76ª edizione, a Ligyes Alassio Genova Cultura Fest, ed è la prova che la Liguria premia i giovani talenti. Quest’estate saremo lieti di vedere Mazzariello come testimonial dei bellissimi territori di Sanremo e Alassio, dove verrà girato il suo videoclip”. Luca Lombardi, Assessore al Turismo di Regione Liguria.

“Una bellissima iniziativa, questa del progetto ‘Giovani talenti e territorio’, arrivata alla sua seconda edizione nell'ambito dell’ottava edizione di Ligyes Alassio Genova Cultura Fest, che è un grande evento all’interno della proposta culturale della Regione Liguria. La cultura, la musica e i giovani talenti sono il filo conduttore di queste manifestazioni e siamo molto contenti e onorati che questo riconoscimento vada così lontano e arrivi fino alla provincia di Salerno, grazie al talento del giovane Mazzariello, a cui auguro buon vento”. Simona Ferro, Vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo.

“Il premio consegnato a Mazzariello è il premio della continuità e della tradizione. Il fatto che sia andato a un giovane talento che arriva dalla provincia di Salerno ci rende ancora più felici perché ci unisce il mare. Ed il mare è musica, il mare è amore, e il mare è la tradizione culturale più bella che l’Italia possa esportare sull’onda dei suoi talenti”. Marco Melgrati, Sindaco di Alassio.

Con il Premio “Alassio per la Musica”, diretto dal discografico Stefano Senardi, il festival ha consolidato un percorso dedicato alla storia della musica italiana, con l’obiettivo di premiare illustri esponenti del settore: “Anche quest’anno Ligyes è presente al Festival di Sanremo, ancora una volta insieme alla Regione Liguria, a Genova Liguria Film Commission e ad Area Sanremo per ribadire la propria vocazione culturale e territoriale anche dalla parte dei giovani talenti. Sono ancora una volta felice e molto motivato di poter dare il mio contributo a questa lodevole iniziativa che premia la musica e lo fa con interventi che coinvolgono in primo luogo le città di Alassio e di Sanremo”. Stefano Senardi, Produttore Discografico e Direttore Premio Alassio per la Musica.

Fondamentale partner di Ligyes è Genova Liguria Film Commission, che fornirà la struttura e le competenze tecniche per la realizzazione del video che si andrà a girare ad Alassio e Sanremo la prossima estate. ''Due pilastri della nostra regione sono la musica e l’audiovisivo. Attraverso il Premio “Giovani Talenti e Territorio” del Festival Ligyes Alassio-Genova Cultura Fest, Area Sanremo, Comune di Sanremo, Comune di Alassio, la consulenza con Stefano Senardi e la Genova Liguria Film Commission, anche quest’anno viene consegnato questo Riconoscimento a Mazzariello che, come Maria Tomba, realizzerà un videoclip ambientato in Liguria tra Alassio e Sanremo con la nostra supervisione. Questo premio ha un importante valore strategico che vede la collaborazione di un territorio sensibile nei confronti dei giovani e dello sviluppo economico di un comparto in crescita e di estremo interesse tra le nuove generazioni di artisti.'' Cristina Bolla - Presidente Genova Liguria Film Commission.

L’Assessore alla Cultura di Sanremo, Chicca Dedali, da sempre sostenitrice del legame tra musica, cultura e territorio, dichiara: “Siamo particolarmente felici di rinnovare anche quest’anno la collaborazione con Ligyes e Genova Liguria Film Commission, un progetto che rafforza il dialogo tra due Comuni liguri, Sanremo e Alassio, accomunati da una solida tradizione culturale. Allo stesso tempo, questa iniziativa rappresenta un sostegno concreto ai giovani e alla loro creatività, offrendo opportunità reali di crescita e visibilità”.