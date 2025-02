Rapina in tabaccheria a Borghetto Santo Spirito: il malvivente punta una pistola, l'esercente lo mette in fuga (VIDEO)

Un uomo dal volto coperto dal cappuccio del giaccone, sotto la minaccia di una pistola, ha cercato di rapinare la Rivendita numero 2 di Borghetto Santo Spirito, in corso Europa. L'aggressione è avvenuta ieri sera, 27 febbraio, intorno alle 19,20.

Il malvivente è entrato nel locale dirigendosi subito dietro il bancone, intabarrato nella giacca e oscurandosi il volto con il cappuccio. In mano una pistola. Ad attenderlo, però, c’era Claudio, il titolare, che ha reagito prontamente allontanandolo. Il tutto si è svolto in pochi, concitati secondi. Al momento della colluttazione, nella tabaccheria non c'erano altri clienti.

Inequivocabile il tentativo di rapina: "L'ho immaginato subito, quando è entrato ho visto che aveva il volto coperto e il cappuccio – ha spiegato Claudio, contattato dalla nostra redazione – Gli sono saltato addosso e ci siamo un po' presi, nella colluttazione siamo caduti entrambi e lui con una pistola me la puntava contro dicendomi 'non costringermi a sparare'. Però poi è scappato via".

Nonostante la minaccia di un'arma (non è ancora chiaro se fosse vera o meno), Claudio non ha esitato a intervenire: "D'istinto fai quello che ti sembra giusto fare".

Dopo essere fuggito dalla tabaccheria, il rapinatore ha preso però di mira il vicino supermercato "Pam" di via Ponti, riuscendo questa volta a portare a termine il colpo. Sul caso stanno ora indagando le forze dell’ordine, intervenute poco dopo l'accaduto per raccogliere testimonianze e visionare le immagini di sorveglianza. Il malvivente potrebbe anche aver utilizzato un'arma giocattolo.

Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa: "Non posso dire molto, ci sono delle indagini in corso - le parole del primo cittadino - Siamo tutti un po’ scossi per il verificarsi di una tipologia di evento criminoso al quale, per fortuna, non siamo abituati grazie alla quotidiana presenza e attività delle forze dell’ordine. Naturalmente esprimo solidarietà e vicinanza alle attività colpite. Come sempre saremo in prima fila per offrire assistenza alle forze dell’ordine con i nostri sistemi di videosorveglianza".

IL VIDEO DELL'AGGRESSIONE: