Assicurazione moto, i prezzi volano: come non farsi trovare impreparati al rinnovo

Secondo l'analisi condotta da Segugio.it, portale leader nella comparazione online di prodotti assicurativi, il premio medio di una polizza RC moto in Italia ha raggiunto a marzo 2026 i 389,20 euro, con un aumento del +14,8% su base annua. Un rincaro che colpisce in modo diffuso tutto il territorio nazionale, ma con intensità molto diverse da regione a regione.

Il dato arriva in un momento in cui il mercato delle due ruote mostra i primi segnali di rallentamento dopo oltre un decennio di crescita. Nel 2025 le immatricolazioni di motocicli in Italia sono calate del 6,1%, fermandosi a circa 332 mila unità. Un calo in parte atteso, legato all'anticipo degli acquisti registrato a fine 2024 prima dell'entrata in vigore della normativa europea Euro 5+. Nonostante questo, l'Italia si conferma il primo mercato europeo per numero di moto immatricolate, davanti a Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.

Chi possiede anche un ciclomotore sa bene che il problema dei rincari non riguarda solo le moto di grossa cilindrata: trovare una assicurazione motorino 50 ad un prezzo competitivo è diventato un esercizio sempre più impegnativo, soprattutto in alcune province liguri dove i premi medi sono tra i più elevati d'Italia.

Il caso Liguria: +23,7%, tra le regioni più colpite

I dati dell'Osservatorio assicurativo di Segugio.it fotografano con precisione le differenze territoriali. La Sardegna guida la classifica degli aumenti con un +26,7%, seguita dalla Liguria con un +23,7%, seconda regione più colpita in Italia, e dall'Abruzzo (+23,0%). Un incremento che pesa concretamente sul portafoglio di chi ogni giorno usa lo scooter o la moto per spostarsi, specialmente in un territorio come quello savonese dove le due ruote restano un mezzo di trasporto diffuso e spesso indispensabile.

All'estremo opposto si trova la Valle d'Aosta, unica regione in controtendenza con un calo del -1,7% e un premio medio di 228,50 euro. Significativo anche il dato della Campania, dove il premio medio raggiunge i 736,70 euro, quasi il doppio della media nazionale, pur registrando un aumento più contenuto (+7,9%).

Il price walking: il meccanismo che penalizza i clienti fedeli

Dietro i rincari c'è anche un meccanismo poco noto ma molto diffuso: il cosiddetto price walking. Si tratta della pratica con cui le compagnie assicurative aumentano progressivamente il premio anno dopo anno ai clienti che rinnovano senza confrontare le offerte sul mercato. Chi non cambia compagnia, in sostanza, paga di più, non perché il suo profilo di rischio sia peggiorato, ma semplicemente perché non si è mosso.

A evidenziarlo è Emanuele Anzaghi, Amministratore Delegato di Segugio.it: i costi assicurativi stanno diventando un problema sempre più rilevante per i consumatori. Al momento del rinnovo si registrano spesso rincari significativi che penalizzano chi non cambia compagnia, rendendo fondamentale sottoporre ogni anno la propria polizza RC a un vero e proprio "check-up".

Cosa fare al momento del rinnovo

Il consiglio è semplice ma spesso disatteso: non rinnovare automaticamente. Confrontare le offerte disponibili prima della scadenza della polizza può fare una differenza concreta, anche nell'ordine di qualche centinaio di euro annui. Il mercato assicurativo è competitivo, e le differenze tra una compagnia e l'altra — a parità di coperture — possono essere significative.

Con i premi in salita su tutto il territorio nazionale e la Liguria tra le regioni più esposte, il rinnovo della polizza RC diventa un appuntamento da non affrontare in modo passivo. Qualche minuto dedicato al confronto delle tariffe può trasformarsi nel risparmio più semplice dell'anno.











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