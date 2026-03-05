Vanni Oddera e Gruppo Badano nelle scuole savonesi: tour contro bullismo e per l’inclusione

Prende il via il tour di incontri “Siamo l’energia del territorio. A scuola di rispetto e responsabilità”, promosso dall’azienda di energia Gruppo Badano nelle scuole della Liguria. Un percorso formativo e di sensibilizzazione rivolto agli studenti su temi di attualità come l’inclusione, la solidarietà, il bullismo e il cyberbullismo con l’obiettivo di favorire relazioni positive e consapevoli, dentro e fuori dalla comunità scolastica.

L’iniziativa si inserisce in un contesto sociale che rende sempre più urgente un’azione educativa mirata. I dati più recenti mostrano quanto bullismo e cyberbullismo siano diffusi tra i giovani: secondo una recente indagine dell’Istat, oltre il 68 % degli studenti tra gli 11 e i 19 anni ha dichiarato di aver subito almeno una volta comportamenti offensivi, non rispettosi o violenti, online o offline, nell’ultimo anno. A livello europeo, gli studi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità evidenziano che circa uno studente su sei ha sperimentato cyberbullismo, un fenomeno cresciuto insieme all'uso sempre più precoce di smartphone e social media.

Proprio da questa consapevolezza nasce il progetto nelle scuole liguri promosso da Gruppo Badano. L’azienda da anni è impegnata in iniziative sociali, come la mototerapia insieme al campione di freestyle Vanni Oddera e progetti che coinvolgono i dipendenti in giornate dedicate alla solidarietà.

Gli eventi nelle scuole con il campione Vanni Oddera

Il tour di nove tappe parte da Varese Ligure il 9 marzo per chiudersi a Pietra Ligure l’11 giugno e vedrà la partecipazione di oltre 2.000 studenti.

Non sarà la solita lezione. Ci sarà Vanni Oddera, il campione di freestyle motocross che ha trasformato il rombo dei motori in una cura con la suaMototerapia – una terapia complementare che utilizza la moto per regalare emozioni a persone con disabilità. Insieme a lui, gli esperti della Polizia Postale per navigare sicuri nel web e testimonianze di forza e ripartenza come quella di Giada Ottonello.

“Con questo ciclo di incontri vogliamo portare nelle scuole ciò che per noi significa davvero essere energia del territorio”, dichiara Emanuela Pirero, direttrice commerciale di X Energy. “Parlare di bullismo e cyberbullismo insieme a professionisti, istituzioni e testimoni significa offrire ai ragazzi strumenti reali per affrontare le sfide di oggi”. Il viaggio di “Siamo l’energia del territorio. A scuola di rispetto e responsabilità” attraversa la Liguria e mette al centro gli studenti, con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni dei momenti di riflessione e apprendimento.

Di seguito l’elenco delle date: il 9 marzo il tour farà tappa a Varese Ligure presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bobbio”, mentre il 26 marzo ci si sposterà a Cairo Montenotte all’Istituto Comprensivo. Il 31 marzo l’appuntamento sarà a Chiavari all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Amadeo Peter Giannini, seguito il 9 aprile dalla tappa a Finale Ligure presso il Polo Scolastico. Il 20 aprile si terranno eventi a Varazze e Celle all’Istituto Comprensivo Nelson Mandela, mentre il 5 maggio il tour proseguirà a Genova presso l’I.T.T.L. Nautico San Giorgio. Il 12 maggio l’appuntamento sarà a Cogoleto alla Scuola Secondaria di Primo Grado Recagno, seguito il 29 maggio dalla tappa a Millesimo all’Istituto Comprensivo Statale, per concludersi l’11 giugno a Pietra Ligure presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Martini”.

Attivo da oltre sessant’anni, Gruppo Badano è una realtà radicata nel territorio ligure che sviluppa soluzioni nel settore energetico. L’azienda offre soluzioni per privati, imprese e condomìni, tra cui luce e gas, GPL, GNL (attraverso BiFuel il primo distributore stradale Gas Naturale Liquefatto in Liguria sulla strada di scorrimento veloce fra Savona e Vado Ligure), energie rinnovabili e servizi condominiali. Parte di Gruppo Badano è X Energy, specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas, con consulenza diretta e senza call center.