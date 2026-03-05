La Lanterna illumina il Sud America: al via il progetto per i liguri nel mondo

È stata presentata ufficialmente la missione istituzionale in Sud America legata a “Lanterna - Luce dei Liguri nel Mondo”, il progetto di Regione Liguria volto a rinsaldare i nodi culturali, identitari ed economici con le comunità d'oltreoceano.

L’iniziativa prende le mosse dalla Lanterna, ultimo riferimento visivo per gli emigranti prima della traversata. L’obiettivo è quello di erigere "Lanterne simboliche" nelle principali città del Sud America, creando un ponte permanente tra la terra d'origine e i territori di emigrazione storica. “La missione in Sud America rappresenta un passaggio fondamentale per consolidare i rapporti con le comunità liguri all’estero e rafforzare un dialogo istituzionale che affonda le proprie radici nella nostra storia”, ha dichiarato l’assessore all’Immigrazione ed Emigrazione Paolo Ripamonti. “Con questo progetto vogliamo dare un segno concreto dell’identità ligure, ma anche creare nuove opportunità di collaborazione. Le comunità oltreoceano sono un patrimonio umano e professionale straordinario”.

Il viaggio istituzionale toccherà i centri nevralgici della presenza ligure nel continente.

Si partirà dal Brasile il prossimo 9 marzo. A Poços de Caldas, verrà ufficialmente inaugurata la prima Lanterna simbolica. L’11 la delegazione sarà a Buenos Aires, in Argentina, per i 125 anni dell’associazione Carboneros Unidos. Presso il Parlamento della città verrà scoperta una targa celebrativa e individuata l'area per la futura Lanterna argentina. La chiusura a Santiago e Valparaíso, in Cile, porto storico di approdo. Anche qui verrà mostrato il luogo dove sorgerà il terzo monumento simbolo del legame con Genova.

Tra le iniziative finanziate da Regione Liguria spicca il film “Liguria Argentina - L’ingegno italiano nel mondo alla scoperta dell’orologio Bergallo”, curato dal Comune di Tovo San Giacomo. La pellicola, che celebra l'eccellenza meccanica ligure esportata in Argentina, è stata presentata lo scorso 3 marzo a Buenos Aires.

Per l'assessore Ripamonti, l'obiettivo finale è chiaro: trasformare la nostalgia in una leva di sviluppo. “Rafforzare queste connessioni significa costruire relazioni stabili e prospettive condivise di sviluppo tra territori legati da una storia comune”, ha concluso l'assessore.



