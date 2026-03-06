Termovalorizzatore e impianti eolici, comitati e cittadini si incontrano a Cairo: "Difendiamo la Val Bormida"

Negli ultimi mesi la Val Bormida è tornata al centro del dibattito sul futuro ambientale e industriale del territorio. Diversi progetti – tra cui il termovalorizzatore e nuovi impianti eolici – hanno riacceso le preoccupazioni di cittadini e associazioni, riportando al centro della discussione questioni che in quest’area tra Liguria e Piemonte affondano le proprie radici da tempo.

Per fare il punto sulla situazione e favorire un confronto pubblico, il Comitato CulturAmbiente, insieme al Coordinamento No Inceneritore e al Coordinamento Tutela Monte Cerchio, ha organizzato un incontro aperto alla cittadinanza. Lo slogan è chiaro: “Difendiamo la Val Bormida”.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 marzo alle 20.30 al Teatro Chebello, nel centro di Cairo Montenotte.

L’iniziativa sarà un momento di informazione e partecipazione, durante il quale discutere dei progetti in corso e delle possibili conseguenze per il territorio, con particolare attenzione agli impatti su ambiente, salute pubblica ed economia locale.