 / Attualità

Attualità | 06 marzo 2026, 07:44

Termovalorizzatore e impianti eolici, comitati e cittadini si incontrano a Cairo: "Difendiamo la Val Bormida"

L'11 marzo alle ore 20.30 presso il Teatro Chebello

Termovalorizzatore e impianti eolici, comitati e cittadini si incontrano a Cairo: &quot;Difendiamo la Val Bormida&quot;

Negli ultimi mesi la Val Bormida è tornata al centro del dibattito sul futuro ambientale e industriale del territorio. Diversi progetti – tra cui il termovalorizzatore e nuovi impianti eolici – hanno riacceso le preoccupazioni di cittadini e associazioni, riportando al centro della discussione questioni che in quest’area tra Liguria e Piemonte affondano le proprie radici da tempo.

Per fare il punto sulla situazione e favorire un confronto pubblico, il Comitato CulturAmbiente, insieme al Coordinamento No Inceneritore e al Coordinamento Tutela Monte Cerchio, ha organizzato un incontro aperto alla cittadinanza. Lo slogan è chiaro: “Difendiamo la Val Bormida”.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 marzo alle 20.30 al Teatro Chebello, nel centro di Cairo Montenotte.

L’iniziativa sarà un momento di informazione e partecipazione, durante il quale discutere dei progetti in corso e delle possibili conseguenze per il territorio, con particolare attenzione agli impatti su ambiente, salute pubblica ed economia locale.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium