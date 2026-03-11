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Attualità | 11 marzo 2026, 08:52

Sp 15, messa in sicurezza del ponte di Pallare: senso unico alternato e divieto per mezzi pesanti

Il provvedimento sarà in vigore dal 16 marzo al 15 maggio

Sp 15, messa in sicurezza del ponte di Pallare: senso unico alternato e divieto per mezzi pesanti

Per consentire i lavori di messa in sicurezza del ponte al km 5+937 lungo la Sp 15 Carcare–Pallare–Bormida–Melogno, dal 16 marzo al 15 maggio sarà istituito un senso unico alternato. La misura si rende necessaria a causa dell’impossibilità di garantire la circolazione bi-direzionale sulla carreggiata.

Contestualmente sarà sospesa temporaneamente la circolazione dei veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, i veicoli delle forze dell’ordine e i mezzi di trasporto pubblico di linea.

Il senso unico sarà regolato da semaforo h24 e, dove necessario, da movieri.

Graziano De Valle

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