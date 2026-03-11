Sp 15, messa in sicurezza del ponte di Pallare: senso unico alternato e divieto per mezzi pesanti

Per consentire i lavori di messa in sicurezza del ponte al km 5+937 lungo la Sp 15 Carcare–Pallare–Bormida–Melogno, dal 16 marzo al 15 maggio sarà istituito un senso unico alternato. La misura si rende necessaria a causa dell’impossibilità di garantire la circolazione bi-direzionale sulla carreggiata.
Contestualmente sarà sospesa temporaneamente la circolazione dei veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, i veicoli delle forze dell’ordine e i mezzi di trasporto pubblico di linea.
Il senso unico sarà regolato da semaforo h24 e, dove necessario, da movieri.