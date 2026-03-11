Savona, aperte le iscrizioni ai nidi comunali, domande fino al 7 aprile

Aperte le iscrizioni al servizio nido d’infanzia del Comune di Savona per l’anno 2026/2027. Da martedì 11 marzo le famiglie possono presentare la domanda esclusivamente online, avviando così la procedura per l’accesso ai servizi dedicati alla prima infanzia.

Il bando riguarda i bambini nati dal 1° gennaio 2024 al 5 aprile 2026 e resterà aperto fino a lunedì 7 aprile 2026. Le iscrizioni rappresentano il primo passo per accedere ai posti disponibili nei nidi comunali e convenzionati della città. Il calendario fissato dall’amministrazione comunale prevede diverse tappe: 11 marzo – 7 aprile 2026: apertura delle iscrizioni online al servizio nido; 24 aprile 2026: pubblicazione delle graduatorie degli ammessi; 3 maggio 2026: termine ultimo per la conferma del posto, che avverrà tramite il pagamento della quota di iscrizione di 25 euro.

Dal 9 aprile all’8 agosto 2026: possibilità di presentare domande fuori bando, cioè iscrizioni tardive che verranno valutate in base ai posti rimasti disponibili. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online, seguendo la procedura indicata sul portale dei servizi educativi del Comune. È necessario accedere con le proprie credenziali digitali e inserire i dati del bambino e del nucleo familiare.

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 24 aprile, consentendo alle famiglie di verificare l’eventuale assegnazione del posto.

Per chi non riuscisse a presentare la domanda entro la scadenza di aprile, resta comunque la possibilità di iscriversi fuori bando fino all’8 agosto, anche se l’assegnazione dipenderà dalla disponibilità dei posti rimasti.