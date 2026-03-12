Spaccio in piazza del Popolo, maxi attività della polizia locale di Savona: 3 gli arresti

Nel corso del 2025, a seguito di numerose segnalazioni ricevute da parte dei cittadini in merito alla situazione di degrado e insicurezza nei giardini pubblici di Piazza del Popolo, il Nucleo Sicurezza Urbana e polizia giudiziaria della polizia locale di Savona aveva avviato una mirata attività di controllo del territorio.

Nel corso dei primi interventi, effettuati anche con il supporto dell’Unità Cinofila con il cane “Rey”, erano state trovate e sequestrate diverse dosi di sostanza stupefacente, verosimilmente occultate per eludere i controlli.

Alla luce del peggioramento del fenomeno, era stata quindi avviata un’articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, che si era protratta per diversi mesi.

Le attività investigative, svolte anche tramite servizi in borghese, consentivano di accertare oltre trenta episodi di cessione di sostanze stupefacenti all’interno dei giardini pubblici, prevalentemente nelle ore diurne, oltre a procedere ai relativi sequestri.

L’indagine aveva permesso quindi di individuare nove soggetti, tra cui alcuni minorenni, dediti in maniera sistematica all’attività di spaccio, rendendo di fatto l’area interessata una stabile piazza di spaccio.

All’esito delle attività e dei previsti interrogatori preventivi, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso, nei giorni scorsi, cinque misure cautelari, tutte eseguite, del divieto di dimora nella provincia di Savona nei confronti di cinque soggetti ritenuti maggiormente coinvolti, di cui due già attualmente sottoposti alla misura della custodia in carcere per altri procedimenti.

Vista l'inottemperanza da parte di tre dei destinatari delle misure, oltre alla reiterazione da parte di uno di essi dei reati già svolti, su richiesta della Procura, il Gip, ha sostituito la misura del divieto di dimora nella provincia di Savona con quella della custodia cautelare in carcere.

I tre soggetti sono quindi stati prontamente rintracciati ed arrestati, per poi essere tradotti nella casa circondariale di Genova Marassi, dagli uomini e dalle donne della Polizia Locale di Savona.

L'ultimo dei tre arresti si è concluso nonostante il tentativo di fuga del destinatario della misura attraverso il tetto dell'alloggio che lo stesso aveva utilizzato nel tentativo di rendersi irreperibile.

"L’operazione condotta conferma il costante impegno della polizia locale nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella tutela della sicurezza urbana, con particolare attenzione ai luoghi pubblici frequentati quotidianamente da cittadini e famiglie, al fine di restituire piena vivibilità e decoro agli spazi urbani" spiegano dal Comando di via Romagnoli.