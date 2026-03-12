I volti della Savona che fu: il quotidiano tra Otto e Novecento rivive alla Ubik nelle immagini inedite dall'archivio di Bruno Chionetti

Dopo aver esplorato i panorami e le architetture della "Vecchia Savona", l’attenzione si sposta finalmente sui suoi protagonisti. Sabato 14 marzo, alle ore 18:00, la Libreria Ubik ospiterà l'incontro "Savona com’era: volti e storie tra Ottocento e Novecento", un'occasione unica per scoprire il tesoro iconografico custodito nell'archivio di Bruno Chionetti. Al centro della serata non ci saranno i rigidi ritratti in studio, ma la fotografia "istantanea": quella che, a fine Ottocento, uscì nelle strade per catturare la vita nel suo divenire.

Il percorso visivo offrirà uno spaccato autentico della città nei primi due decenni del secolo scorso. Sarà possibile osservare da vicino il mosaico sociale dell'epoca: dalle sartine ai camalli del porto, dagli scolari ai militari, fino ai religiosi colti nelle loro attività quotidiane. Questi scatti documentano i grandi avvenimenti cittadini ma anche la realtà più umile, restituendo dignità e memoria alla gente comune che ha costruito la storia del territorio.

Un confronto suggestivo tra l'immaginario patinato della "Belle Époque" e la vita reale vissuta dai nostri nonni. Senza mai perdere di vista il contesto urbano e l'ambiente dell'epoca, la presentazione trasformerà le foto in una sorta di "macchina del tempo" con la quale far riemergere le mode e le tradizioni di una Savona scomparsa ma ancora vibrante nei suoi sguardi.