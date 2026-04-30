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Cronaca | 30 aprile 2026, 15:21

Savona, il Tribunale in lutto per la scomparsa di Roberta Palmero

Storica funzionaria dell'ufficio penale, responsabile del dibattimento, aveva 63 anni

Savona, il Tribunale in lutto per la scomparsa di Roberta Palmero

Il Tribunale di Savona in lutto per la scomparsa di Roberta Palmero a soli 63 anni.

Storica cancelliere, funzionaria dell'ufficio penale, responsabile del dibattimento, ha lavorato nel palazzo di giustizia savonese per 33 anni. Una vera e propria colonna portante, precisa nel suo lavoro e stimata dai suoi colleghi, dalla magistratura e dagli avvocati per la sua gentilezza e disponibilità.

Lascia Marco con Alberto, le figlie Francesca e Martina con Matteo e il padre Arnaldo.

Il funerale è stato celebrato questa mattina nella parrocchia di San Paolo in Corso Tardy&Benech.

Luciano Parodi

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