Savona, il Tribunale in lutto per la scomparsa di Roberta Palmero

Il Tribunale di Savona in lutto per la scomparsa di Roberta Palmero a soli 63 anni.

Storica cancelliere, funzionaria dell'ufficio penale, responsabile del dibattimento, ha lavorato nel palazzo di giustizia savonese per 33 anni. Una vera e propria colonna portante, precisa nel suo lavoro e stimata dai suoi colleghi, dalla magistratura e dagli avvocati per la sua gentilezza e disponibilità.

Lascia Marco con Alberto, le figlie Francesca e Martina con Matteo e il padre Arnaldo.

Il funerale è stato celebrato questa mattina nella parrocchia di San Paolo in Corso Tardy&Benech.