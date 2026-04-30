Savona, dopo mesi riapre la passerella in Corso Vittorio Veneto

"Oggi abbiamo riaperto la passerella Rita Levi Montalcini che è stata interessata da lavori piuttosto complessi, più di quanto ci aspettassimo, e questo è il motivo per cui è rimasta chiusa così tanto tempo".

Ad annunciarlo il Sindaco Marco Russo chiudendo così una "telenovela" legata agli interventi sulla passeggiata in Corso Vittorio Veneto che dopo diversi intoppi e ritardi si sono ufficialmente conclusi.

I lavori della passerella erano iniziati a fine 2024 e dovevano essere completati nell'estate del 2025. All’inizio l’intervento prevedeva soltanto la sostituzione delle assi deteriorate della passerella.

Durante i lavori, però, era emerso che anche le travi portanti risultavano compromesse e dovevano essere completamente sostituite. Questa situazione aveva reso necessario predisporre un progetto più articolato e individuare ulteriori risorse economiche. Inoltre, per evitare disagi all’attività dello stabilimento balneare situato al di sotto della struttura, avevano deciso di rimandare l’avvio della seconda fase degli interventi alla fine della stagione estiva. Di conseguenza, la passerella era rimasta chiusa per alcuni mesi, con il cantiere temporaneamente fermo.

"Oltre al tavolato, infatti, sono stati eseguiti importanti lavori strutturali di rifacimento integrale della struttura portante che hanno richiesto un surplus notevole di tempo e di impegno - spiega il primo cittadino - Ora però la passerella è terminata, non siamo riusciti a riaprirla in tempo per Pasqua, ma da oggi le transenne sono state tolte e la passerella torna a disposizione dei savonesi e dei turisti che già nel weekend del Primo Maggio verranno a Savona".

"Dopo i lavori sul ponte Ruffino questo è un ulteriore tassello del rinnovamento del nostro fronte mare, arricchito anche dalla nuova passeggiata delle Fornaci" conclude Russo.