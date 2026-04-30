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Curiosità | 30 aprile 2026, 19:42

Franco Botto, il volto del "Tonno Insuperabile", si è spento a 88 anni

Era stato anche assessore a Moneglia

Franco Botto, il volto del &quot;Tonno Insuperabile&quot;, si è spento a 88 anni

Si è spento all'età di 88 anni Franco Botto, l'uomo che generazioni di italiani ricordano per il suo sorriso spontaneo, il cappellino di lana e la pipa, protagonista di uno degli spot pubblicitari più amati degli anni Ottanta: quello del "Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d'oliva".

A dare la notizia della scomparsa è stato il Comune di Moneglia, in provincia di Genova, che lo ha ricordato non solo come volto noto della televisione, ma anche come ex assessore comunale: "Una figura di riferimento per l'impegno istituzionale e per il costante servizio reso alla comunità".

Franco Botto lascia la moglie Serenella e il figlio Mattia, consigliere comunale. 

Redazione

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