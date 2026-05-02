Infermieri, selezione in Asl2: 20 le domande arrivate e 3 esclusi per mancanza di requisiti

ATS Liguria ha ufficializzato gli esiti preliminari dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato e pieno di infermieri destinati all’Area Sociosanitaria Locale 2.

Il bando si è chiuso il 17 aprile, ha registrato la partecipazione di 20 candidati. A seguito delle verifiche tecniche sui requisiti di ammissione, 17 domande sono risultate conformi, mentre 3 candidati sono stati esclusi.

Il motivo dell’esclusione dovuto al fatto che, alla data di scadenza del bando, i candidati non risultassero iscritti al relativo Albo professionale, requisito indispensabile per partecipare alla selezione. Una mancanza formale ma sostanziale, che ha impedito l’accesso alla procedura.

I nuovi ingressi aiuteranno a colmare le carenza di personale. Secondo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sono 326 le cessazioni del personale Asl2 (Azienda Tutela della Salute Liguria) previste nel 2026 e 414 le assunzioni programmate.

Dei pensionamenti per l’anno in corso, 66 riguardano la dirigenza medica, 2 la dirigenza veterinaria, 8 la dirigenza sanitaria e 2 la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa. Sono invece 115 i pensionamenti previsti di infermieri, 16 di personale tecnico sanitario, 20 di personale di riabilitazione, 6 della prevenzione, 23 con ruolo tecnico, 39 nel ruolo socio-sanitario e 28 amministrativi.















