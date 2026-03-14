Alassio, dal lascito della dottoressa Bianchi quattro appartamenti per anziani di Alassio e Laigueglia

Il lascito della dottoressa Carolina Bianchi diventa un progetto per la comunità di Alassio. Nei pressi della residenza protetta “Giacomo Natale” nasceranno quattro nuovi alloggi destinati ad anziani di Alassio e Laigueglia, come previsto dalle volontà testamentarie della dottoressa BIanchi. Il progetto esecutivo è già pronto e nei prossimi mesi potranno partire i lavori di costruzione per queste unità abitative che saranno assegnate tramite bando pubblico,

L’intervento sarà realizzato grazie a un milione di euro destinato al Comune e proveniente dall’eredità della farmacista alassina, molto conosciuta e ricordata in città per la sua generosità. Nel testamento Bianchi aveva lasciato alcuni immobili alla Fondazione Airc, indicando però che dovessero essere utilizzati a favore degli anziani del territorio. Si trattava degli appartamenti della struttura “Casa vacanze Imperiale e Paradiso” in via Leopardi. Poiché Airc è impegnata nella ricerca sul cancro e non gestisce strutture immobiliari, è stata trovata una soluzione condivisa con l’erede testamentaria: vendere gli immobili e destinare il ricavato sia alla ricerca sia a un progetto sociale sul territorio.

“D’accordo con l’erede testamentaria è stata trovata la soluzione – spiega l’assessore al Patrimonio Franca Giannotta -: vendere gli immobili, destinando una parte al Comune e l’altra all’Airc per la ricerca sul cancro, perché la nipote ha ritenuto che in questo modo si rispettasse pienamente la volontà della dottoressa Bianchi, che aveva quale scopo primario quello di aiutare il prossimo”.

Con il milione di euro destinato al Comune verranno realizzati quindi quattro alloggi accanto alla residenza “Giacomo Natale”, zona scelta affinché i futuri assegnatari possano rimanere vicini al centro e usufruire dei servizi già presenti nella struttura.