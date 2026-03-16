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Attualità | 16 marzo 2026, 11:16

Cairo: manifestazione d’interesse per colonnine elettriche, una sola candidatura

Alla proceduta lanciata dal Comune ha risposto la ditta A. Cities Srl

Cairo: manifestazione d’interesse per colonnine elettriche, una sola candidatura

Cairo Montenotte compie i primi passi verso la mobilità sostenibile. Il Comune aveva lanciato una manifestazione d’interesse per realizzare una rete di colonnine elettriche su aree pubbliche, cercando partner privati disposti a investire senza gravare sul bilancio cittadino. Dalla procedura è emersa una sola candidatura: quella della ditta A. Cities Srl.

La procedura prevede che l’operatore selezionato si occupi di progettazione, installazione, collegamento alla rete elettrica, manutenzione e gestione delle infrastrutture. La concessione avrà una durata di dieci anni, con possibilità di proroga, e garantirà l’installazione di almeno due colonnine per ciascuna area individuata, di cui almeno una a ricarica rapida.

Le postazioni saranno collocate in punti strategici della città, come parcheggi pubblici, aree di interscambio e zone commerciali, per garantire massima accessibilità a cittadini e visitatori. Tra le aree individuate figurano Porta Soprana, Cairo Nuovo/Cairo Due, via XXV Aprile/Vesima e le frazioni di Rocchetta, San Giuseppe, Bragno e Ferrania.

Il Comune supporterà l’operatore nelle autorizzazioni necessarie e riserverà gli stalli esclusivamente ai veicoli in ricarica. Saranno garantiti sicurezza, pulizia e accessibilità H24, anche per le persone con disabilità.

L’operatore dovrà predisporre sistemi di pagamento universali e aggiornare costantemente le informazioni sui punti di ricarica tramite la Piattaforma Unica Nazionale. 

Le tariffe saranno definite dall’operatore nel rispetto della normativa nazionale e delle disposizioni ARERA, con l’obiettivo di offrire un servizio competitivo e accessibile a tutti gli utenti.

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 Mobilità green a Cairo: il Comune apre la manifestazione d’interesse per le colonnine di ricarica - 12-11-25 14:00

Graziano De Valle

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