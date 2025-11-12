Mobilità green a Cairo: il Comune apre la manifestazione d’interesse per le colonnine di ricarica

Il Comune di Cairo Montenotte accelera verso la mobilità sostenibile con un nuovo progetto dedicato ai veicoli elettrici. L’amministrazione Lambertini ha approvato una delibera di giunta che dà il via a una manifestazione di interesse rivolta ad operatori privati, con l’obiettivo di realizzare una rete capillare di colonnine di ricarica su suolo pubblico. Grazie a questa iniziativa, la città potrà offrire un servizio diffuso e all’avanguardia senza incidere sulle casse comunali.

Secondo il protocollo d’intesa, l’operatore selezionato sarà responsabile della progettazione, dell’installazione, del collegamento alla rete elettrica, della manutenzione e della gestione delle infrastrutture. La concessione avrà una durata di dieci anni, con possibilità di proroga, e prevede l’installazione di almeno due colonnine in ciascuna area individuata dal Comune, di cui una a ricarica rapida. Le postazioni saranno posizionate strategicamente nei principali punti della città, come parcheggi pubblici, aree di interscambio e zone commerciali, per garantire la massima accessibilità a cittadini e visitatori.

Tra le aree individuate figurano la zona di Porta Soprana, Cairo Nuovo/Cairo Due, via XXV Aprile/Vesima e le frazioni di Rocchetta, San Giuseppe, Bragno e Ferrania.

Il Comune collaborerà attivamente con l’operatore, supportando le autorizzazioni necessarie e riservando gli stalli esclusivamente ai veicoli in fase di ricarica. Saranno garantite la sicurezza, la pulizia e l’accessibilità delle aree H24, anche per le persone con disabilità. L’operatore dovrà inoltre predisporre sistemi di pagamento aperti e universali e mantenere costantemente aggiornate le informazioni sui punti di ricarica attraverso la Piattaforma Unica Nazionale.

Le tariffe per la ricarica saranno definite dall’operatore nel rispetto della normativa nazionale e delle disposizioni ARERA, con l’obiettivo di offrire un servizio accessibile e competitivo. L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso la diffusione della mobilità elettrica e la riduzione delle emissioni, inserendosi in un contesto più ampio di politiche nazionali ed europee che puntano a promuovere trasporti più sostenibili e a migliorare la qualità dell’aria e della vita urbana.