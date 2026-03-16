Rialto, cede ancora la strada in via Berea: istituito il senso unico alternato a vista

Torna a fare i conti col maltempo l'entroterra Finalese, dove le forti piogge del weekend appena conclusosi hanno lasciato alle spalle qualche problema, localizzato ma comunque preoccupante, a Rialto, uno dei territori più martoriati dalle precipitazioni in questi ultimi anni.

Un cedimento verso valle della carreggiata ha imposto la necessità di istituire un senso unico alternato a vista su via Berea, per la precisione tra l'intersezione di via Costa Superiore e quella di località Costa Inferiore. Lo smottamento non è distante da dove si era verificata un'altra frana negli scorsi anni, già sistemata.

Una prima sommaria valutazione è già stata effettuata in mattinata, col posizionamento della segnaletica. Nelle prossime ore gli uffici tecnici comunali provvederanno a un rilievo più approfondito della situazione per la quale sembra decisamente plausibile la necessità di un intervento strutturale per la risoluzione del problema.

Proprio della fragilità della sua rete viaria aveva parlato, nei giorni scorsi, il sindaco, Valentina Doglio, con il consigliere regionale delegato agli Enti Locali, Angelo Vaccarezza, in un incontro tenutosi in Regione a Genova. Un tema che ora torna quanto mai di attualità nel piccolo paese del Finalese.