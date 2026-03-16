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Cronaca | 16 marzo 2026, 18:10

Savona, una torre faro caduta al Ruffinengo a causa del maltempo: struttura chiusa per verificare la tenuta delle altre torri

Il palo è caduto su alcuni container durante la notte e non ci sono stati danni a persone o alla struttura sportiva

Savona, una torre faro caduta al Ruffinengo a causa del maltempo: struttura chiusa per verificare la tenuta delle altre torri

A fare le spese dei danni causati dal maltempo e dal forte vento che domenica 15 marzo ha colpito il Savonese c'è anche il campo sportivo Ruffinengo, dove è caduta una torre faro.

Fortunatamente l’episodio è avvenuto di notte, quando nessuno era presente. Il palo si è posato su alcuni container a lato della tribuna, senza causare danni né al campo né alla parte riservata al pubblico.

A fronte dell’incidente i tecnici del Comune hanno disposto la chiusura temporanea della struttura sportiva per poter eseguire i necessari approfondimenti e verificare la tenuta delle altre torri faro.

"La speranza è quella di poter consentire al più presto la ripresa dell’attività del Legino - dichiara l’assessore allo Sport Francesco Rossello - ma, considerata l’intensità del vento nei giorni scorsi, è necessario verificare in maniera approfondita le condizioni dell’intera struttura, a partire dalle altre tre torri, per garantire la piena sicurezza dell’impianto".

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