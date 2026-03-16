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Loanese | 16 marzo 2026, 08:18

Toirano, 27enne fa perdere le proprie tracce: ricerche in corso al Salto del Lupo

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e soccorso alpino

Toirano, 27enne fa perdere le proprie tracce: ricerche in corso al Salto del Lupo

Sono in corso le ricerche di un giovane di 27 anni scomparso nell’area compresa tra Toirano e Bardineto, nella zona del Salto del Lupo.

L’allarme, inizialmente diramato come soccorso a persona, è stato poi aggiornato a ricerca di un ragazzo che avrebbe fatto perdere le proprie tracce.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, con il supporto del soccorso alpino e dei carabinieri. 

Secondo quanto riferito, potrebbero esserci elementi che lasciano ipotizzare un gesto volontario: nell’auto del giovane i soccorritori avrebbero ritrovato un bigliettino e il cellulare.

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Redazione

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