Toirano, 27enne fa perdere le proprie tracce: ricerche in corso al Salto del Lupo

Sono in corso le ricerche di un giovane di 27 anni scomparso nell’area compresa tra Toirano e Bardineto, nella zona del Salto del Lupo.
L’allarme, inizialmente diramato come soccorso a persona, è stato poi aggiornato a ricerca di un ragazzo che avrebbe fatto perdere le proprie tracce.
Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, con il supporto del soccorso alpino e dei carabinieri.
Secondo quanto riferito, potrebbero esserci elementi che lasciano ipotizzare un gesto volontario: nell’auto del giovane i soccorritori avrebbero ritrovato un bigliettino e il cellulare.