Disperso a Toirano: trovato al Salto del Lupo il corpo senza vita del 27enne

È stato ritrovato senza vita il giovane di 27 anni di cui si erano perse le tracce nella zona di Toirano.

L’allarme, inizialmente diramato come soccorso a persona nella zona del Salto del Lupo, si è rapidamente trasformato in una vera e propria attività di ricerca, che ha visto impegnati i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri. operazione di rucpuero laborioso per via del foume ingrossato dalle recenti piogge e nevicate.

Secondo quanto riferito, il corpo è stato rinvenuto non lontano dalla zona in cui era stata ritrovata la sua autovettura, abbandonata nei pressi del ponte che sovrasta il greto del canalone, lungo la strada che conduce a Bardineto.

I soccorritori avrebbero inoltre recuperato sia il cellulare del giovane sia un bigliettino all’interno dell’auto, elementi che al momento fanno ipotizzare un gesto volontario. L’operazione di recupero risulta particolarmente laboriosa a causa del fiume ingrossato dalle recenti piogge e nevicate.