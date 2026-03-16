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Cronaca | 16 marzo 2026, 09:04

Disperso a Toirano: trovato al Salto del Lupo il corpo senza vita del 27enne

Nell’auto del giovane sarebbero stati ritrovati il cellulare e un bigliettino. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri

Disperso a Toirano: trovato al Salto del Lupo il corpo senza vita del 27enne

È stato ritrovato senza vita il giovane di 27 anni di cui si erano perse le tracce nella zona di Toirano.

L’allarme, inizialmente diramato come soccorso a persona nella zona del Salto del Lupo, si è rapidamente trasformato in una vera e propria attività di ricerca, che ha visto impegnati i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri. operazione di rucpuero laborioso per via del foume ingrossato dalle recenti piogge e nevicate. 

Secondo quanto riferito, il corpo è stato rinvenuto non lontano dalla zona in cui era stata ritrovata la sua autovettura, abbandonata nei pressi del ponte che sovrasta il greto del canalone, lungo la strada che conduce a Bardineto.

I soccorritori avrebbero inoltre recuperato sia il cellulare del giovane sia un bigliettino all’interno dell’auto, elementi che al momento fanno ipotizzare un gesto volontario. L’operazione di recupero risulta particolarmente laboriosa a causa del fiume ingrossato dalle recenti piogge e nevicate.

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Redazione

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