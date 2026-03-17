Savona, primo mattone della "Casa di Silvia": un luogo sul mare per chi convive con la SLA

Sabato 21 marzo alle ore 11, presso la spiaggia dello Scaletto Senza Scalini di Savona (Corso Vittorio Veneto), AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – promuove la cerimonia simbolica di posa del primo mattone della “Casa di Silvia”, la prima casa in Italia dedicata all’accoglienza delle persone con SLA e delle loro famiglie.

Il progetto nasce dalla storia di Silvia Codispoti, volontaria AISLA scomparsa nel 2025 dopo oltre vent’anni di convivenza con la malattia. La casa che Silvia aveva scelto vicino al mare diventerà un luogo accessibile pensato per offrire soggiorni e momenti di sollievo a persone con malattie neuromuscolari e ai loro caregiver.

La cerimonia segna l’avvio del progetto e si concluderà con la posa di una lastra commemorativa con la frase che Silvia amava ripetere: "La vita è bellissima". L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.