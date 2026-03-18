Finalborgo, cambia la sosta nel piazzale antistante al cimitero: sarà a zona disco riservata alle auto

Novità in arrivo per la viabilità nelle immediate vicinanze del cimitero di Finalborgo. Il Comune di Finale Ligure ha infatti emesso, nei giorni scorsi, un'ordinanza per potenziare la segnaletica verticale e regolamentare il parcheggio situato proprio davanti all'ingresso del campo santo del rione.

L'obiettivo del provvedimento è sostanzialmente uniformare la gestione dei due livelli di sosta presenti nell'area, ma non solo. Se la porzione inferiore del piazzale era già disciplinata, il piazzale superiore non presentava finora restrizioni particolari, fatta eccezione per lo stallo dedicato ai disabili. Una situazione che nel tempo aveva visto sovente anche alcuni camper rimanervi in sosta per diverso tempo.

Con la nuova disposizione, anche quest'area diventa "zona disco" con un limite di sosta di 2 ore. Il parcheggio sarà inoltre riservato esclusivamente alle autovetture, garantendo così una rotazione più efficace dei posti per chi si reca in visita ai propri cari.

L'ordinanza conferma la presenza dello stallo già esistente riservato ai titolari di contrassegno CUDE nelle immediate vicinanze dell'ingresso del cimitero.