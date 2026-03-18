 / Attualità

Attualità | 18 marzo 2026, 15:38

Finalborgo, cambia la sosta nel piazzale antistante al cimitero: sarà a zona disco riservata alle auto

Uniformate le regole sui due livelli della struttura, con tempo massimo di parcheggio per 2 ore. In passato nell'area segnalati anche camper in sosta per diverso tempo

Immagine tratta da Google Maps: nel piazzale sovrastante si notano alcuni camper in sosta

Immagine tratta da Google Maps: nel piazzale sovrastante si notano alcuni camper in sosta

Novità in arrivo per la viabilità nelle immediate vicinanze del cimitero di Finalborgo. Il Comune di Finale Ligure ha infatti emesso, nei giorni scorsi, un'ordinanza per potenziare la segnaletica verticale e regolamentare il parcheggio situato proprio davanti all'ingresso del campo santo del rione.

L'obiettivo del provvedimento è sostanzialmente uniformare la gestione dei due livelli di sosta presenti nell'area, ma non solo. Se la porzione inferiore del piazzale era già disciplinata, il piazzale superiore non presentava finora restrizioni particolari, fatta eccezione per lo stallo dedicato ai disabili. Una situazione che nel tempo aveva visto sovente anche alcuni camper rimanervi in sosta per diverso tempo.

Con la nuova disposizione, anche quest'area diventa "zona disco" con un limite di sosta di 2 ore. Il parcheggio sarà inoltre riservato esclusivamente alle autovetture, garantendo così una rotazione più efficace dei posti per chi si reca in visita ai propri cari.

L'ordinanza conferma la presenza dello stallo già esistente riservato ai titolari di contrassegno CUDE nelle immediate vicinanze dell'ingresso del cimitero.

Mattia Pastorino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium