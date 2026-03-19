Liguria, 22,9 milioni per lavoro, istruzione e formazione: nuove misure per giovani e NEET entro giugno 2026

La Giunta regionale della Liguria ha approvato la programmazione quadrimestrale degli interventi a sostegno di lavoro, istruzione e formazione, da realizzare entro giugno 2026 grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, con uno stanziamento complessivo di 22,9 milioni di euro. “Gli interventi su istruzione, lavoro e formazione rappresentano un’importante opportunità per i disoccupati, in particolare per i giovani e le persone più fragili, favorendo l’ingresso nel mondo del lavoro, il miglioramento dell’occupabilità e percorsi di socializzazione in contesti educativi protetti”, dichiarano il vicepresidente della Regione Liguria, Simona Ferro, e l’assessore alla Programmazione FSE, Marco Scajola.

La nuova programmazione, frutto di collaborazione con i principali stakeholder, prevede investimenti nell’orientamento, attraverso iniziative come il Salone Orientamenti e “Progettiamoci il futuro”, e il rafforzamento del repertorio delle figure professionali, strumento chiave per allineare l’offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro. Sono inoltre previsti finanziamenti per nuovi percorsi ITS, corsi dedicati all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità e una nuova edizione del bando per voucher ai centri estivi, a supporto delle famiglie e della conciliazione tra lavoro e vita privata.

Ulteriori risorse saranno destinate alla formazione dei lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, molto apprezzata dalle imprese, e a interventi di formazione continua rivolti alle aziende delle aree di crisi del territorio ligure. Infine, la programmazione include un piano settoriale dedicato alla blue economy, con interventi formativi e politiche attive del lavoro rivolti ai disoccupati, settore strategico per lo sviluppo economico della Liguria.