Anteprima Vinitaly ad Albenga con Le Prime di Vite in Riviera: oltre cento le etichette in degustazione

Sono oltre cento le etichette in degustazione domani, domenica 22, e lunedì 23 marzo ad Albenga, presso l’ex Chiesa di San Lorenzo (piazza Rossi), dove va in scena Le Prime di Vite in Riviera, evento di presentazione e degustazione in anteprima delle nuove annate vinicole delle Doc e Igt delle cantine dell’omonima rete di imprese che – giunta al suo 10° anno di attività - raggruppa 23 aziende delle province di Savona e Imperia.

Per il terzo anno di fila l’appuntamento trova casa nel centro storico della cittadina ingauna, dove esperti, wine lover e operatori scoprono il frutto della vendemmia 2025 (e recenti imbottigliamenti di precedenti annate) di Pigato, Vermentino, Ormeasco, Granaccia, Rossese e Dolceacqua, le più note denominazioni del Ponente Ligure, ma non solo, nelle varie versioni e lavorazioni.

L’antipasto delle Prime viene servito domenica alle ore 10 presso la sala al 1° piano di Palazzo Vecchio (Torre Civica) con la Masterclass, riservata agli operatori, “Dalla costa all'entroterra: alla scoperta delle nuove annate Doc e Igt”, curata da Jacopo Fanciulli, brand ambassador di Vite in Riviera, esperto in degustazione, comunicazione, marketing e promozione vitivinicola, candidato al Master of Wine e giudice di diversi concorsi a carattere internazionale. Orario unico, in entrambe le giornate, per l’ingresso alla ex Chiesa di San Lorenzo (domenica dalle ore 11 alle 19.30, lunedì dalle ore 10 alle 18.30), con biglietto a 20 euro per libera degustazione, calice, tasca portacalice, piattino di stuzzichini a km0 e visita all’attiguo Museo Sommariva.

Prevista una riduzione per i sommelier in possesso di tessera associativa di riconoscimento, mentre per gli operatori horeca l’ingresso sarà gratuito (con registrazione). Ai visitatori viene data anche la possibilità, nel pomeriggio di domenica, di partecipare a una visita guidata gratuita al centro storico (ritrovo alle ore 16 presso Ufficio Iat, info e prenotazioni al 335.5366406 e turismo@comune.albenga.sv.it).

Nei giorni che hanno preceduto l’evento non è mancato il coinvolgimento di numerose attività commerciali del centro, che hanno collaborato nella promozione con vetrine a tema. Hanno aderito Fiorellapiazzamatteotti (intimo, piazza Matteotti 1); Musicology Record Store (dischi, via Torlaro 11); Olivari Gioielli (gioielleria, via Torlaro 7); Pastore (pelletteria, via D'Aste 5); Pastore (calzature, via Medaglie d'oro 12); Privato & Intimo (intimo, via Medaglie d'oro 10); Roba da Matti (abbigliamento, via Torlaro 10); Rosso Pistacchio (calzature e accessori, via B. Ricci 4); Signor G (cocktail bar, piazza Rossi 5); VGioielli 44 (gioielleria, via Medaglie d’oro 44). Per l’occasione i seguenti locali di Albenga propongono piatti a base di materie prime del territorio. da abbinare ai vini del Ponente Ligure: Hostaria del Viale (Ravioli di zucchina trombetta, ricotta brigasca e gamberi rosa locali, Pigato); Nino’s Brasserie (Tartare di Fassona accompagnata da carciofo spinoso di Albenga con polvere di tuorlo d’uovo, Ormeasco di Pornassio), Ristorante Enosfizioteca Conterosso (Spadellata di carciofi con uovo barzotto su fonduta di suola ligure, Granaccia), Un’Ottima Annata (Ravioli alla borragine di Albenga con burro e trito di erbe aromatiche della piana, Pigato).

Le Prime di Vite in Riviera è un’iniziativa realizzata con la collaborazione del Comune di Albenga, il patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Associazione Nazionale Città del Vino ed Enoteca Regionale della Liguria, con il sostegno di Banca d’Alba e il supporto di Fisar (partner tecnico).

La rassegna di Albenga anticipa di soli venti giorni la 58esima edizione di Vinitaly, la più importante fiera italiana del settore, in cartellone dal 12 al 15 aprile a Verona, dove troverà spazio anche quest’anno un’ampia area (padiglione 10, stand A3) riservata a Vite in Riviera.

Tre le Masterclass previste nel prestigioso contesto, sotto l’autorevole guida di Jacopo Fanciulli: “Orizzonti Bianchi: Pigato, Vermentino e le sfumature saline del Ponente Ligure” (domenica 12, ore 13); “Sfida al Tempo, la longevità inaspettata del Ponente Ligure: verticale esclusiva con i vini di Vite in Riviera” (lunedì 13, ore 11), “Radici e Roccia: Rossese, Ormeasco e Granaccia, l’identità rossa della Liguria” (martedì 14, ore 13).

Le 23 aziende di Vite in Riviera: aMaccia (Ranzo, Im); Anfossi (Albenga, Sv); Biovio (Albenga, Sv); Bruna (Ranzo, Im); Cantine Calleri (Albenga, Sv); Cascina Feipu dei Massaretti (Albenga, Sv); Cascina Nirasca (Pieve di Teco, Im); Dell’Erba (Albenga, Sv); Distilleria Salsano (Albenga, Sv); Enrico Dario (Albenga, Sv); Fontanacota (Pornassio, Im); Foresti Marco (Camporosso, Im); Il Baggio Pellegrino (Cosio d’Arroscia, Im); Innocenzo Turco (Quiliano, Sv); La Rocca di Perti (Finale Ligure, Sv), La Vecchia Cantina (Albenga, Sv); Ramoino (Chiusavecchia, Im); RoccaVinealis (Roccavignale, Sv); Sommariva (Albenga, Sv), Tenuta Maffone (Pieve di Teco, Im); Torre Pernice (Albenga, Sv); Viticoltori Ingauni (Ortovero, Sv); Viarzo (Quiliano, Sv)