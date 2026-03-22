Associazione Antiche Vie del Sale: bilancio positivo per la partecipazione alla Granfondo Muretto di Alassio e al Memorial Simone Rossi

Bilancio estremamente positivo per la partecipazione dell’Associazione Antiche Vie del Sale alla Granfondo Muretto di Alassio e al Memorial Simone Rossi. All’interno del Village, il progetto “Strade del Mare” — sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo — ha confermato il proprio ruolo di “ponte strategico” tra l’offerta sportiva della costa e il patrimonio identitario delle Alpi Liguri, intercettando un pubblico sempre più sensibile a un modello di turismo “Slow & Green, capace di integrare outdoor, cultura e prodotti del territorio. Cuore dell’attività di engagement sono stati i “laboratori del gusto”, che hanno trasformato le eccellenze dell’entroterra in veri e propri “testimonial del territorio”: dai carciofi della Piana Albenganese all’olio extravergine, fino al Pigato di Ranzo. Grande interesse ha suscitato la presentazione del “Carciofo della Piana Albenganese”, proposto dall’Azienda Agricola Le Roveri in una raffinata combinazione “tra terra e mare”, abbinato all’olio del Frantoio Sociale di Ranzo, al pane del Panificio Cacciò di Gavenola e al Pigato delle Cantine di Ranzo, eccellenza che interpreta la filosofia Slow Wine.

“Questa edizione ci ha permesso di mostrare con chiarezza ciò che le Antiche Vie del Sale rappresentano oggi nel panorama del turismo Slow e Green: “un’offerta completa” che unisce sentieri, borghi, prodotti e comunità in un’unica narrazione coerente — dichiara Franco Laureri. I laboratori del gusto hanno dimostrato che l’enogastronomia non è un semplice complemento dell’esperienza outdoor, ma un “codice identitario” che permette al visitatore di comprendere il territorio in profondità. Un carciofo, un filo d’olio, un bicchiere di Pigato non sono solo prodotti: sono “porte d’accesso ai paesaggi, alle storie e ai saperi” delle nostre valli. Il successo del Village conferma la forza del progetto “Strade del Mare”: creare una “sinergia reale tra costa ed entroterra”, dove il ciclista, il camminatore o il turista sportivo trovano un ecosistema di esperienze che li accompagna dal mare alle Alpi Liguri. È questa integrazione — culturale prima ancora che turistica — che ci permette di posizionare le Antiche Vie del Sale come riferimento nazionale nel turismo lento di qualità”.

“Il bilancio estremamente positivo di questa edizione conferma che la valorizzazione delle piccole comunità attraversate dalle vie “Marenche” passa attraverso la capacità di trasformare il territorio in un’esperienza turistica autentica — dichiara il presidente Alessandro Navone. Il lavoro che l’Associazione Antiche Vie del Sale sta portando avanti — in particolare sulla manutenzione, mappatura e promozione dei sentieri — rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la resilienza delle comunità dell’entroterra. I nostri percorsi non sono solo vie di collegamento: sono “corridoi turistici” che riportano movimento, economia e attenzione verso aree che rischiano lo spopolamento. Ogni camminatore, ciclista o turista slow che sceglie le nostre valli contribuisce a mantenere vivi servizi, aziende agricole, botteghe e presìdi culturali che definiscono l’identità delle Alpi Liguri. Il progetto *Strade del Mare* dimostra che unire costa ed entroterra non è uno slogan, ma una strategia concreta: offrire al visitatore un’esperienza integrata che parte dal mare e arriva ai borghi, generando valore per tutto il territorio. Promuovendo l’agricoltura eroica, i saperi millenari e la rete dei sentieri, lavoriamo per garantire un futuro alle nostre comunità e per consegnare alle nuove generazioni un patrimonio che è l’anima stessa della Liguria”.