Albenga rinnova l’accordo con il CAI per i sentieri del territorio

Il Comune di Albenga ha confermato, anche per quest’anno, il rinnovo della convenzione con il CAI per la manutenzione della rete sentieristica del territorio.

Tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione comunale vi è infatti la tutela e la valorizzazione dell’entroterra, attraverso la promozione del turismo outdoor e il miglioramento dell’accessibilità e dell’attrattività del territorio.

L’Assessore al Turismo, Camilla Vio afferma: “In occasione del rinnovo della convenzione con il CAI, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento per la professionalità e l’impegno che i volontari dedicano costantemente alla cura della rete escursionistica. Il turismo outdoor è in continua crescita e rappresenta una grande opportunità per Albenga. Avere la sede CAI ad Albenga e questa collaborazione è fondamentale”.

L’impegno dell’amministrazione comunale, unito alla dedizione del CAI, conferma la volontà di valorizzare il territorio ingauno, coniugando tradizione, natura e innovazione, per offrire un’esperienza sempre più completa a cittadini e visitatori.

