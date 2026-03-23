Cosseria nella rete Plastic Free: firmato il protocollo per la tutela dell’ambiente

Cosseria entra ufficialmente nella rete dei Comuni convenzionati con l’associazione Plastic Free, firmando il protocollo d’intesa che segna un passo importante nel percorso di tutela dell’ambiente e di promozione della sostenibilità sul territorio.

L’intesa permetterà di organizzare iniziative concrete rivolte alla comunità, come giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti abbandonati e attività di pulizia di aree pubbliche, ma anche momenti di educazione ambientale nelle scuole. L’obiettivo è coinvolgere cittadini e studenti in azioni pratiche e diffondere una cultura del rispetto dell’ambiente, partendo proprio dalle nuove generazioni.

Si tratta di un traguardo significativo per l’amministrazione comunale, che rafforza così la propria attenzione ai temi ambientali e alla partecipazione civica. Fondamentale, in questo percorso, il contributo dei volontari e dei referenti dell’associazione, il cui impegno costante ha reso possibile la sottoscrizione dell’accordo.

"Ringrazio per l’interesse, la passione, il supporto e l’instancabile lavoro Anna Cerrato, referente Plastic Free per il Savonese, nonché Elena Martinello, responsabile Plastic Free per Cosseria", commenta il sindaco Roberto Molinaro.