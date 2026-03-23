Il 23 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Meteorologia

«Osservare oggi per proteggere il domani» è il tema della Giornata Mondiale della Meteorologia 2026 che ricorre il 23 marzo di ogni anno. Il titolo sottolinea l’importanza cruciale del monitoraggio costante dell’atmosfera per garantire la sicurezza delle persone e del pianeta in futuro.

L’appuntamento risale al 1961 e vuole ricordare il giorno della fondazione dell’Organizzazione meteorologica mondiale (World meteorological organization, Wmo), avvenuta il 23 marzo 1950.

Un caso di cooperazione internazionale di successo che oggi ci consente di avere previsioni meteo sempre più precise ed esatte, soprattutto in un momento storico in cui assistiamo a frequenti sconvolgimenti del normale equilibrio della natura.

Ad esempio, per quanto possiate aver avuto freddo, in questo inverno che ci ha appena salutato (almeno, sulla carta), in realtà non ha fatto davvero così freddo. Anzi, possiamo dire che ha fatto stranamente caldo.

Il mondo infatti ha registrato il quinto febbraio più caldo mai registrato, con l'Europa occidentale colpita da piogge estreme e inondazioni diffuse, stando ai dati diffusi dall'osservatorio climatico dell'Unione Europea. Anche gli Stati Uniti, il Canada nordorientale, il Medio Oriente, l'Asia centrale e l'Antartide orientale hanno registrato temperature superiori alla media. Crisi climatica, sei tu?