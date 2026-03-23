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Attualità | 23 marzo 2026, 15:00

L'Orizzonte di Varazze cambierà volto: previsto nell'area a ponente anche un edificio a due piani con 9 appartamenti

La proprietà ha presentato un'istanza in Comune per il rilascio di un permesso a costruire per realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione

Foto tratta da Google Maps

Foto tratta da Google Maps

Una parte della storica discoteca Orizzonte di Varazze cambierà volto.

La proprietà ha infatti presentato un'istanza in Comune per il rilascio di un permesso a costruire per la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento e cambio d'uso nella zona a ponente del complesso di via Pini d'Aleppo ai Piani d'Invrea con destinazione discoteca e area di ristoro.

Verrebbe infatti realizzato nella parte a ponente della struttura un edificio su due piani con 9 unità immobiliari a destinazione residenziale con una superficie complessiva di 685,80 mq oltre alla creazione dei parcheggi di dotazione necessaria e la sistemazione e riqualificazione delle aree verdi e dei percorsi di accesso.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune, nella quale vengono contenuti gli impegni del soggetto attuatore per soddisfare le esigenze urbanizzative aggiuntive disposte dall’intervento a vincolare la destinazione degli immobili per vent'anni. 

La proprietà verserà 91mila euro al Comune come oneri di urbanizzazione non a scomputo e quasi 41mila euro come costo di costruzione. 109mila euro come contributo di monetizzazione per standard urbanistici e circa 43mila euro per oneri ERP (Edilizia Residenziale Pubblica).

Rimarrà sempre presente la piscina e il ristorante che in seguito verranno riqualificati e verrà realizzata una spa.

Redazione

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