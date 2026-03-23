L'Orizzonte di Varazze cambierà volto: previsto nell'area a ponente anche un edificio a due piani con 9 appartamenti

Una parte della storica discoteca Orizzonte di Varazze cambierà volto.

La proprietà ha infatti presentato un'istanza in Comune per il rilascio di un permesso a costruire per la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento e cambio d'uso nella zona a ponente del complesso di via Pini d'Aleppo ai Piani d'Invrea con destinazione discoteca e area di ristoro.

Verrebbe infatti realizzato nella parte a ponente della struttura un edificio su due piani con 9 unità immobiliari a destinazione residenziale con una superficie complessiva di 685,80 mq oltre alla creazione dei parcheggi di dotazione necessaria e la sistemazione e riqualificazione delle aree verdi e dei percorsi di accesso.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune, nella quale vengono contenuti gli impegni del soggetto attuatore per soddisfare le esigenze urbanizzative aggiuntive disposte dall’intervento a vincolare la destinazione degli immobili per vent'anni.

La proprietà verserà 91mila euro al Comune come oneri di urbanizzazione non a scomputo e quasi 41mila euro come costo di costruzione. 109mila euro come contributo di monetizzazione per standard urbanistici e circa 43mila euro per oneri ERP (Edilizia Residenziale Pubblica).

Rimarrà sempre presente la piscina e il ristorante che in seguito verranno riqualificati e verrà realizzata una spa.