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Attualità | 23 marzo 2026, 15:25

Nuova bigliettazione di Tpl, scatta il pagamento elettronico mentre timbra il biglietto cartaceo

L'azienda si scusa e rimborsa il biglietto. Rossi: “Normalmente succede se si autorizza il telefono a fare questo tipo di pagamento, altrimenti viene chiesta l'autorizzazione”

Nuova bigliettazione di Tpl, scatta il pagamento elettronico mentre timbra il biglietto cartaceo

Si trova con il pagamento di un biglietto da 5 euro, senza averlo richiesto, mentre timbra quello cartaceo. È successo a una savonese che viaggiava su un bus di Tpl. 

'azienda ha introdotto il nuovo sistema di pagamento elettronico ma, al momento, per avviare i cittadini verso il nuovo sistema, è ancora in vigore anche quello tradizionale, cioè del biglietto cartaceo che viene timbrato dall'obliteratrice.

“Mi avevano parlato di un signore che, avvicinandosi per timbrare il biglietto cartaceo – dice Giulia, la passeggera che ha avuto il problema – ma avendo il telefono nella tasca della giacca si era trovato con un biglietto acquistato”.

Dopo aver sentito di questa vicenda, Giulia si è trovata a dover prendere un bus Tpl con un vecchio biglietto cartaceo. Ma, quando si è avvicinata all'obliteratrice per timbrarlo, la vicina macchinetta della bigliettazione elettronica ha suonato e si è ritrovata con il messaggio di un pagamento di un biglietto da 5 euro. “Non avevo nessuna app di pagamento aperta nè mi era stata chiesta un'autorizzazione – dice – e non capisco come sia possibile”.

Ha poi scritto all'azienda spiegando il problema. Tpl l'ha poi ricontattata sia tramite email sia telefonicamente scusandosi e spiegando che avrebbe provveduto al rimborso; le macchine sono nuove e l'azienda cercherà di risolvere il problema.

“Normalmente succede se si autorizza il telefono a fare questo tipo di pagamento – dichiara il presidente di Tpl, Gianpaolo Rossi – altrimenti viene chiesta l'autorizzazione. Se un utente ha dato l'autorizzazione al pagamento elettronico può succedere, bisogna fare attenzione”.

Elena Romanato

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