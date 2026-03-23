Tovo, aperture straordinarie del municipio per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica

In vista della dismissione definitiva della carta d’identità cartacea prevista per il 3 agosto 2026, il Comune di Tovo San Giacomo attiva alcune aperture straordinarie dell’ufficio anagrafe dedicate esclusivamente alla sostituzione dei documenti cartacei con la carta d’identità elettronica, per evitare la congestione delle procedure nei mesi estivi.

Infatti, dal prossimo 4 agosto le carte di identità cartacee non saranno più valide in tutta l’Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. A stabilire la scadenza della carta di identità cartacea è il regolamento europeo n. 1157/2019 che impone l’adozione della CIE, più sicura e utilizzabile anche per l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.

Per agevolare i tovesi che devono effettuare la sostituzione, lo sportello anagrafe effettuerà le seguenti aperture straordinarie, dedicate esclusivamente alla sostituzione delle carte d’identità cartacee: 4 aprile, 9 maggio, 30 maggio, 6 giugno e 4 luglio, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Il Comune desidera fornire alcune informazioni utili per chi deve richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per la richiesta è necessario presentare una fototessera recente (non oltre sei mesi e senza occhiali), la vecchia carta d’identità cartacea oppure, in caso di smarrimento o furto, la relativa denuncia, e la tessera sanitaria. I cittadini stranieri dovranno inoltre esibire il titolo di soggiorno in corso di validità.

Per i minori, è richiesta la presenza del bambino o della bambina insieme a entrambi i genitori. Qualora un genitore non possa essere presente, sarà necessario fornire il modulo di assenso e una copia del documento del genitore assente.

Il costo della Carta d’Identità Elettronica è di 23 euro, pagabile tramite POS. La consegna avverrà a domicilio o presso il Municipio entro circa sei giorni lavorativi, a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

"Ricordiamo che la sostituzione della carta d’identità cartacea con la CIE può essere effettuata anche durante la settimana, previo appuntamento. Per ulteriori informazioni e per fissare un appuntamento è possibile contattare il numero 019/6379035, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00", aggiungono dal Comune.