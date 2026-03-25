Diocesi di Albenga e Imperia in festa per il vescovo Borghetti

Il 25 marzo non è una data qualunque per la Diocesi di Albenga-Imperia, ma un crocevia di affetto e fede che unisce la comunità attorno al suo pastore. Oggi il Clero si stringerà attorno a monsignor Guglielmo Borghetti per una duplice, felice ricorrenza: il suo 72esimo compleanno e l'anniversario del suo ingresso solenne nella comunità locale.

Sin dal suo arrivo, undici anni fa, il vescovo ha saputo tessere una trama di dialogo costante, trasformando il proprio servizio in una missione di ascolto e vicinanza che ha travalicato i confini delle parrocchie per toccare il cuore della società civile.

Le celebrazioni previste per mercoledì rappresentano l’occasione per riflettere su un percorso pastorale caratterizzato da una rara combinazione di fermezza dottrinale e profonda umanità.

Le autorità locali e i fedeli riconoscono in lui non solo una guida autorevole, ma un punto di riferimento capace di interpretare le sfide della modernità con la luce del Vangelo. Sotto la sua guida, la diocesi ha riscoperto il valore della sinodalità, camminando unita verso obiettivi di solidarietà e rinnovamento spirituale. L’entusiasmo che accompagna questi festeggiamenti è la testimonianza più limpida di un legame ormai indissolubile tra il vescovo toscano e il Ponente.