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Cronaca | 25 marzo 2026, 20:17

Malore fatale al volante: auto contro cartelloni pubblicitari, muore un anziano ad Albenga

L'allarme è stato lanciato alle 18.50

Malore fatale al volante: auto contro cartelloni pubblicitari, muore un anziano ad Albenga

Malore fatale ad Albenga nel tardo pomeriggio odierno. Un uomo ha perso la vita dopo un infarto mentre era al volante. Non sono stati coinvolti altri mezzi

L’allarme è stato lanciato alle 18.50 in via Genova. Secondo quanto emerso, l’uomo, un 81enne albenganese, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco mentre guidava, perdendo il controllo dell’auto che è poi finita contro alcune transenne pubblicitarie a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorsi con l’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e la Polizia locale.

Nonostante il rapido intervento e i prolungati tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato vano: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Redazione

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