Sassello, sacco con amianto trovato vicino alla SS334: accertamenti dei carabinieri forestali

Un sacco contenente amianto è stato rinvenuto nei giorni scorsi a Sassello, vicino all'SS334 in località “Pian di Giovo”.

Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri Forestali per risalire ai responsabili dell’abbandono illecito.

L’amianto è un rifiuto altamente nocivo che deve essere smaltito seguendo procedure rigorose e costose. Proprio per evitare le spese, non è raro che venga abbandonato illegalmente in aree isolate o poco frequentate.