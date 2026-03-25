Sassello, sacco con amianto trovato vicino alla SS334: accertamenti dei carabinieri forestali

Un sacco contenente amianto è stato rinvenuto nei giorni scorsi a Sassello, vicino all'SS334 in località “Pian di Giovo”.
Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri Forestali per risalire ai responsabili dell’abbandono illecito.
L’amianto è un rifiuto altamente nocivo che deve essere smaltito seguendo procedure rigorose e costose. Proprio per evitare le spese, non è raro che venga abbandonato illegalmente in aree isolate o poco frequentate.
Qualora non si riuscisse a individuare chi ha abbandonato il sacco, il costo della bonifica e dello smaltimento ricadrebbe sull’amministrazione comunale, con un conseguente aggravio per le casse pubbliche.
Proprio il Sindaco Gian Marco Scasso infatti auspica che tramite le telecamere presenti in zona è le testimonianze di chi può aver assistito all'abbandono si possa risalire agli autori.
L’episodio riaccende i riflettori sul fenomeno dell’abbandono di rifiuti pericolosi, sottolineando la necessità di una più diffusa sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei materiali nocivi.