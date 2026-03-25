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Cronaca | 25 marzo 2026, 12:20

Sassello, sacco con amianto trovato vicino alla SS334: accertamenti dei carabinieri forestali

Il Sindaco Scasso auspica che tramite le telecamere presenti in zona e le testimonianze di chi può aver assistito all'abbandono si possa risalire agli autori

Sassello, sacco con amianto trovato vicino alla SS334: accertamenti dei carabinieri forestali

Un sacco contenente amianto è stato rinvenuto nei giorni scorsi a Sassello, vicino all'SS334 in località “Pian di Giovo”.

Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri Forestali per risalire ai responsabili dell’abbandono illecito.

L’amianto è un rifiuto altamente nocivo che deve essere smaltito seguendo procedure rigorose e costose. Proprio per evitare le spese, non è raro che venga abbandonato illegalmente in aree isolate o poco frequentate.

Qualora non si riuscisse a individuare chi ha abbandonato il sacco, il costo della bonifica e dello smaltimento ricadrebbe sull’amministrazione comunale, con un conseguente aggravio per le casse pubbliche.

Proprio il Sindaco Gian Marco Scasso infatti auspica che tramite le telecamere presenti in zona è le testimonianze di chi può aver assistito all'abbandono si possa risalire agli autori. 

L’episodio riaccende i riflettori sul fenomeno dell’abbandono di rifiuti pericolosi, sottolineando la necessità di una più diffusa sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei materiali nocivi.

Luciano Parodi

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