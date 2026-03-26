Alassio punta sempre più sull'outdoor: nuovi sentieri, percorsi bike ed esperienze tra natura, sport e benessere

Da punto di riferimento del turismo balneare a una nuova vocazione turistica che va ad aggiungersi all’offerta proposta. Tra escursioni a piedi, itinerari per bikers, marcia acquatica, parapendio e progetti come “Siediti un attimo”, si arricchisce l’offerta turistica in continua evoluzione di Alassio, che punta sempre più sull’outdoor e si presenta sempre più come una destinazione ideale per chi ama vivere il territorio tra natura, sport e benessere.

In questo contesto, grazie alla sinergia tra l'Amministrazione Comunale, la Rete di Destinazine Alassio con le risorse dell'imposta di soggiorno destinata dal Comitato Locale del Turismo (CLT) e l'impegno della società partecipata Gesco, si inserisce l’ampliamento della rete verde dell’anfiteatro collinare, con tre nuovi sentieri dedicati al trekking e altrettanti nuovi percorsi pensati per gli appassionati di mountain bike.

Il piano di sviluppo prosegue parallelamente con la manutenzione e la valorizzazione delle storiche mulattiere, elementi identitari del paesaggio locale. Gli interventi di manutenzione, articolati in tre fasi e programmati fino a novembre, hanno già interessato il sentiero di San Bernardo e coinvolgeranno progressivamente anche gli altri tracciati, a partire dal sentiero del Rosmarino.

Tra le iniziative più recenti messe in campo spicca anche il progetto “Siediti un attimo”, ideato da Monica Cecchin e promosso dall’Assessorato al Turismo. Si tratta di una vera e propria galleria a cielo aperto: dodici sedie, realizzate da diversi artisti, sono state installate in punti panoramici delle colline alassine, lungo il sentiero dell’Onda e sul Monte Castellaro. L’iniziativa invita a rallentare, fermarsi e contemplare il paesaggio, trasformando l’escursione in un’esperienza di bellezza e riflessione.

Grande attenzione è riservata anche alla fruibilità: tutti i nuovi percorsi saranno disponibili sul portale VisitAlassio, oltre che su cartine aggiornate e pannelli informativi lungo la rete sentieristica.

Tra i progetti in lavorazione vi è anche la realizzazione di una nuova mappa dedicata ai percorsi di bici su strada, che comprenderà numerosi percorsi su tutto il territorio da Albenga a Sanremo. Maggiori dettagli e le tracce gpx sono già scaricabili nella sezione "Alassio in bicicletta" dello stesso portale VisitAlassio.

Nella mappa trekking verranno anche valorizzati i sentieri dell'Adelasia e degli inglesi: uno è il percorso alla scoperta della storia della città che dal centro di Alassio conduce alla Torre di Vegliasco, l’altro è il percorso cittadino dedicato alla storia degli inglesi. Collega il passaggio degli anglosassoni con tappe alla Biblioteca Richard West, ex Chiesa Anglicana (quella più piccola e antica), quella attuale, e ancora Villa della Pergola, Villa Fabian (Villa Eugenia), l’Hanbury Tennis Club, la stazione ferroviaria e Villa Fiske. Gli itinerari dedicati ad Adelasia e agli inglesi saranno ulteriormente valorizzati dal progetto di audio guide per conoscere in dettaglio la storia della colonia britannica che 150 anni fa scelse Alassio come luogo di residenza, e la leggenda della principessa Adelasia.

“Con questa strategia e le molteplici azioni messe in campo – dichiara il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – la nostra città consolida la propria identità di destinazione attiva e sostenibile, capace di offrire esperienze di grande fascino tra mare, collina e cultura, puntando su un turismo esperienziale e di qualità in ogni stagione dell'anno”.

“I nuovi itinerari trekking – spiegano da Gesco – comprendono i percorsi di San Bernardo, il sentiero del Rosmarino alle spalle dell’ex Capannina e il sentiero del Belvedere a Santa Croce. A questi si affiancano tre nuovi tracciati biker, pensati per offrire esperienze diversificate tra sport e natura”.