Albenga, distacco d’intonaco all’ex caserma Turinetto: intervento urgente e modifiche alla viabilità sul viale Martiri della Foce

Intervento urgente ad Albenga, da parte del Comune, per garantire la sicurezza della circolazione, in seguito a un distacco di intonaco dalla struttura che sostiene la botte della riserva d’acqua dell’ex caserma Turinetto, con caduta di frammenti sulla carreggiata del viale Martiri della Foce.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato le prime verifiche e richiesto la chiusura della corsia in direzione monte–mare del viale, in attesa di una perizia tecnica più approfondita. La decisione è stata presa per evitare ulteriori rischi per automobilisti e pedoni.

L’Ufficio tecnico comunale ha quindi attivato la ditta ICOSE S.p.a., incaricata di eseguire i lavori di messa in sicurezza e di predisporre la nuova segnaletica temporanea. In attesa del completamento degli interventi, è stato istituito un senso unico alternato nel tratto interessato e un limite di velocità di 30 km/h.

In particolare, sul viale Martiri della Foce, nel tratto dell’intersezione con via Gin Noberasco, la circolazione è regolata a senso unico con direzione monte–mare. Previsto inoltre il divieto di accesso da via al Piemonte verso il viale.

L’area di cantiere è stata adeguatamente segnalata e transennata, con obbligo per la ditta incaricata di garantire tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa e di mantenere sempre la possibilità di accesso ai residenti e ai mezzi di emergenza.

Il Comune sottolinea che si tratta di un provvedimento precauzionale, necessario per tutelare la pubblica incolumità, in attesa della conclusione delle verifiche tecniche e del ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza della struttura.