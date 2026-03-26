Legino. Tredicimila euro per la rimozione delle torri faro del Ruffinengo: "Evidenziato il concreto pericolo di crollo"

E' stata una decisione drastica ma inevitabile quella presa dal Comune di Savona per garantire l'incolumità dei fruitori dello stadio Ruffinego: lo storico campo di calcio del Legino rimarrà a cancelli chiusi per permettere la rimozione totale delle sue quattro torri faro.

L'allarme è scattato lo scorso 16 marzo, quando una delle torri ha ceduto strutturalmente, crollando al suolo. L'episodio ha portato a galla il grave stato di ossidazione e ammaloramento delle componenti metalliche, dovuto all'età dell'impianto e all'esposizione agli agenti atmosferici.

Un sopralluogo tecnico effettuato il 25 marzo dal Dirigente dei Lavori Pubblici, l'Ing. Marco Delfino, ha confermato lo scenario peggiore: anche le restanti tre torri hanno palesato il concreto pericolo di crollo.

Per tutelare sportivi e cittadini, il Comune ha disposto la totale chiusura dell'impianto, sospendendo tutte le attività agonistiche e sociali delle associazioni che ne usufruiscono.

Per accelerare i tempi e restituire lo stadio alla città, è stato affidato un intervento di somma urgenza alla ditta Anselmo s.r.l. di Savona. I lavori prevedono lo smontaggio integrale delle strutture residue e lo smaltimento presso discariche autorizzate, il tutto per un investimento complessivo di poco più di 13.000 euro.

L'operazione rientra nei canoni della manutenzione ordinaria finalizzata alla "bonifica strutturale" del sito. Solo una volta rimosse le torri pericolanti sarà possibile revocare il provvedimento di chiusura e riprendere le attività sportive in sicurezza.

Nonostante il disagio sociale causato dallo stop forzato, l'amministrazione punta a risolvere la criticità nel minor tempo possibile per riaprire in tempi rapidi uno spazio vitale per l' attività del Legino e dei propri tesserati.